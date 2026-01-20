Süleyman Şah Türbesi PKK/YPG teröristlerinden arındırıldı

Türkiye’nin sınırları dışındaki tek toprağı olan Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi Suriye ordusu tarafından PKK/YPG'li teröristlerin hakimiyetinden kurtarıldı. Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG’yle ateşkesin yürürlüğe girmesine kısa bir zaman kala Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkinde kontrolü sağladı.

Suriye Ordusu'nun 76'ıncı tümeninin askerleri olduğunu söyleyen grup sözcüsü konuşmasında "Süleyman Şah Türbesinin bulunduğu köy PKK pisliğinden temizlenmiştir. Şu an tamamen özgürdür. Allah büyüktür" ifadelerini kullandı.