ABD Büyükelçisi Tom Barrack SDG'nin bitişini duyurdu: 'Varlık sebebi sona erdi'

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçsii Tom Barrack şunları ifade etti:

“SDG’nin (Suriye'de) sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma işlevi büyük ölçüde sona ermiştir. Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin geçiş sürecinde yatmaktadır”

HAKAN FİDAN, BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

Diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Ankara'da görüştü.