Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan Alman stoper için 15 milyon Euro!

Beşiktaş'tan transferde Thilo Kehrer hamlesi geldi. Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte Thilo Kehrer'e yönelen Beşiktaş, Fransız basınına göre Monaco'ya resmen teklifte bulundu.

Beşiktaş'tan Alman stoper için 15 milyon Euro!
Burak Ayaydın
24.01.2026
24.01.2026
Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman stoper Thilo Kehrer için devreye girdi. Halihazırda takıma önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah beyazlılar, deneyimli savunmacı için 12+3 milyon Euroluk bonservis önerdi.

Beşiktaş'tan Alman stoper için 15 milyon Euro!

BEŞİKTAŞ'TA THILO KEHRER TRANSFERİ

Monaco'nun mali dengeyi sağlamak için oyuncu satmak zorunda olduğu dönemde, Beşiktaş da Thilo Kehrer'i gündemine aldı! Esasen ise Kartal 12+3 milyon Euro önerirken, kırmızı beyazlılar ise kapıyı 20 milyon Eurodan açtı ve iki kulübün beklentisi arasında ciddi bir fark oluştu.

Beşiktaş'tan Alman stoper için 15 milyon Euro!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ THILO KEHRER'İN PERFORMANSI

West Ham'dan 2024 yazında 11 milyon Euro bonservisle Monaco'ya transfer olan Thilo Kehrer, şu ana kadar Fransa temsilcisiyle 79 maça çıkmış ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da 29 yaşındaki panzer, bu takvim yılında 21 mücadelede boy göstermiş ve 1706 dakika süre bulmuştu.

Beşiktaş'tan Alman stoper için 15 milyon Euro!

#Futbol
#Spor
