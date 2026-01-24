Menü Kapat
12°
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla'ya Okan Buruk'tan kritik analiz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Olimpiyat Stadyumu'nda futbol oynamanın zor olduğunu belirten Okan Buruk, ayrıca da yeni transfer Yaser Asprilla'yı değerlendirdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 ile geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında önemli ayrıntılara dikkat çekti.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN YASER ASPRILLA ANALİZİ

"Artık inşallah Olimpiyat Stadı'nda maç oynamayız, burada kâbusumuz var. Olimpiyat'ta çok iyi maç oynadığımızı hatırlamıyorum. Mental anlamda iyi olmuyoruz, hazırlanamıyoruz. Nedenini bilmiyorum. Sahaya çıktıktan sonra sanki oyuncuların enerjileri çekilmiş gibi oluyor. Üç gün önce temposu yüksek bir maç oynadık ama yorgunluk ilk yarıda olmaz. Çok geriye çekildiğimiz yerler de oldu. İkinci yarı uyandık. Erken 3-1 yaptık ve yorgun oyuncuları çıkarmak istedik. Baktığınızda önemli galibiyet. En yakın rakibimizden 4 puan öndeyiz bu maç sonrası. Taraftarlarımız bana desteği hep veriyor, onlara teşekkür ederim. Üç sene şampiyon olduk, hedef dördüncü şampiyonluk ve Avrupa'da başarı. Transferleri yaptıktan sonra büyük hedeflere hep birlikte gideceğiz. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var. İşi başka yere çekiyormuşum gibi anlaşılmasın ama birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Saha içi, saha dışı bu birliktelik önemli. Karşımızda bunu farklı şekilde yapmak isteyen insanlar var. Bunlara karşı dik durup, duruşumuzu göstermeliyiz. Kadro genişliği önemli. Yaser de 10 numara ve kenarlarda oynayabilen bir oyuncu. Elimizdeki futbolculara göre farklı bir profil. Bire biri iyi. Bağlantı olabilir. Düğümü çözebilir. Kadromuzda olacak. Çok maç oynuyoruz. Kasım ayında yaşadıklarımızdan ders çıkardık. Lig, kupa ve Avrupa; üç farklı hedefimiz var."

