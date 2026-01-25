Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, forvet hattına yapmayı planladığı takviye için harekete geçti. Tammy Abraham'ı Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya göndermeye hazırlanan siyah-beyazlılar, İngiliz oyuncunun ayrılığıyla oluşacak boşluğu Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Terem Moffi ile doldurmayı düşünüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 10:32

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşme halinde olan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan isimlerine yerine kimlerin geleceği merakla bekleniyor.

Transfer döneminde henüz kadrosunu yeni bir oyuncuyla takviye etmeyen Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek takımdan ayrılan isimler olmuştu.

Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

ABRAHAM, PREMIER LİG YOLCUSU

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden biri de İngiliz forvet Tammy Abraham. Sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ile takıma katılan ve 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Abraham için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa devreye girdi.

İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın, Abraham için Beşiktaş'a 21 milyon euro ve Yasin Özcan'ı teklif ettiği, siyah-beyazlıların da bu teklifi kabul ettiği iddia edilmişti.

Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

ABRAHAM YERİNE NİJERYALI FORVET

Tammy Abraham'ı yüksek bir bonservis bedeliyle Aston Villa'ya satmaya hazırlanan Beşiktaş, hücum hattında oluşacak boşluk için yeni oyuncu arayışlarına da başladı.

Bu doğrultuda temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Terem Moffi'yi gündemine aldığı iddia edildi. Öneri üzerine 26 yaşındaki Nijeryalı golcüyü incelemeye alan Beşiktaş'ın, oyuncuya ve kulübüne teklif yapıp yapmama konusunda henüz karar vermediği belirtildi.

Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Terem Moffi'nin ismi daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Nijeryalı futbolcu, son günlerde Nice taraftarlarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor.

Fransız ekibinde alınan kötü sonuçlar sonrası takım otobüsünü basan Nice taraftarlarının, Moffi ve Jeremie Boga'ya hakaret ettiği ve ırkçılık yaptığı ifade edilmişti. Bunun üzerine Moffi'nin Profesyonel Ligi'nin hukuk komisyonuna başvurduğu ve sözleşmesini feshetmek istediği aktarılmıştı.

Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nice, Terem Moffi'yi 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katarken 2023-2024 sezonunun başında oyuncunun bonservisini 22,5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Moffi, bu sezon 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Moffi bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla İstanbul'da! Fenerbahçeli John Duran'a mesaj yolladı
Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.