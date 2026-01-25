Beşiktaş'a Nijeryalı forvet! Adı Fenerbahçe ile de anılmıştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda çok sayıda oyuncuyla görüşme halinde olan Beşiktaş'ta takımdan ayrılan isimlerine yerine kimlerin geleceği merakla bekleniyor.

Transfer döneminde henüz kadrosunu yeni bir oyuncuyla takviye etmeyen Beşiktaş'ta çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılarda Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve David Jurasek takımdan ayrılan isimler olmuştu.

ABRAHAM, PREMIER LİG YOLCUSU

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan isimlerden biri de İngiliz forvet Tammy Abraham. Sezon başında 2 milyon euro kiralama bedeli ile takıma katılan ve 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Abraham için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa devreye girdi.

İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aston Villa'nın, Abraham için Beşiktaş'a 21 milyon euro ve Yasin Özcan'ı teklif ettiği, siyah-beyazlıların da bu teklifi kabul ettiği iddia edilmişti.

ABRAHAM YERİNE NİJERYALI FORVET

Tammy Abraham'ı yüksek bir bonservis bedeliyle Aston Villa'ya satmaya hazırlanan Beşiktaş, hücum hattında oluşacak boşluk için yeni oyuncu arayışlarına da başladı.

Bu doğrultuda temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Terem Moffi'yi gündemine aldığı iddia edildi. Öneri üzerine 26 yaşındaki Nijeryalı golcüyü incelemeye alan Beşiktaş'ın, oyuncuya ve kulübüne teklif yapıp yapmama konusunda henüz karar vermediği belirtildi.

ADI FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Terem Moffi'nin ismi daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Nijeryalı futbolcu, son günlerde Nice taraftarlarıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor.

Fransız ekibinde alınan kötü sonuçlar sonrası takım otobüsünü basan Nice taraftarlarının, Moffi ve Jeremie Boga'ya hakaret ettiği ve ırkçılık yaptığı ifade edilmişti. Bunun üzerine Moffi'nin Profesyonel Futbol Ligi'nin hukuk komisyonuna başvurduğu ve sözleşmesini feshetmek istediği aktarılmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nice, Terem Moffi'yi 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katarken 2023-2024 sezonunun başında oyuncunun bonservisini 22,5 milyon euro karşılığında satın almıştı.

Moffi, bu sezon 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 15 maçta forma giydi. Moffi bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.