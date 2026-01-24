Galatasaray'da Gabriel Sara hedefi gösterdi!

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Gabriel Sara, sarı kırmızılılar adına Manchester City müsabakasına dikkat çekti.

GALATASARAY'DA GABRIEL SARA'DAN MANCHESTER CITY HEDEFİ

"Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Topa sahip olmalarına izin verdik. İkinci yarı daha farklıydı bizim için. Çok mutluyum. Bitiricilik konusunda çalışıyorum. Attığım gollerle ilgili iyi hissediyorum. Manchester City mücadelesi kesinlikle bu sezonun en önemli maçı olacak. İnanılmaz bir rakibe karşı oynayacağız. Hazırlanacağız."

KAZIMCAN KARATAŞ DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DEĞİNDİ

"Hafta içinde değerli bir puan aldık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçta da 3 puan için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu gösterdik ve 3 puanı aldık. Hoca, gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri güzel. Kendimi sahada güvende hissediyorum. Bu zorlu şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim."

KAAN AYHAN'DAN AVRUPA'DA GALİBİYET KRİTİĞİ

"İkinci yarıda bence konsantrasyon seviyesi arttı bizim takımda. Maça gayet iyi, istediğimiz gibi başladık. 1-0'dan sonra baskıyla 2-0'ı bulsak daha kolay olabilirdi ama rakip de ilk yarıda güçlüydü. İkinci yarının başında hem baskı hem konsantrasyonu yüksek tuttuk. Ondan sonra kontrol altına aldık. Mutluyuz. Taraftarımız geldi, onlar için de mutluyuz. İnşallah bu hafta bizim için başladığı gibi biter. Şu anda iyi hissediyorum. Sakatlıktan sonra ikinci maçımdı benim. Takıma katkımı arttırmak istiyorum. Bu kadronun 20 oyuncuya ihtiyacı var. Elimizden geldiğince hepimiz katkı vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Hepimiz biliyoruz önemli bir maç, önemli bir rakip. Bu aşamanın son maçı olması önemini yükseltiyor. Galip gelmeye çalışacağız. Manchester City'nin oyunu belli. Buna göre hazırlanacağız. Grup aşamasını, fikstürü galibiyetle bitirmek istiyoruz. Bizim için önemli olan bir sonraki tura geçmek ve orada da başarılı olmak. Elimizden geldiği gibi mücadele edeceğiz. Şampiyonluk yarışı da var. İki kupada da şansımız yüksek. İnşallah bu şekilde devam eder."