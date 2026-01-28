Menü Kapat
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom'u yıkacak felaket senaryosu!

Ocak 28, 2026 10:16
1
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması'nın son haftasında nefesler tutuldu. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, dev randevuda İngiliz ekibi Manchester City deplasmanına çıkıyor. Peki, Cimbom turu nasıl geçer? Play-off yolunda rakibi kim olacak? İşte imkansıza yakın o "felaket senaryosu" ve Galatasaray’ın galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyet durumundaki tüm muhtemel rakipleri...

2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken, temsilcimiz Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar için Avrupa serüveni devam ediyor ancak son haftadaki tüm ihtimaller dengeleri değiştirebilir. "Cimbom turu garantiledi mi?", "Elenmesi için ne lazım?" ve en önemlisi "Eşleşeceği rakipler kimler?" soruları cevap buldu.

3
MANCHESTER DEPLASMANINDA KRİTİK GECE!

Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile kozlarını paylaşacak. 10 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar için 1 puan, matematiksel olarak turu perçinlemek anlamına geliyor.

4
CİMBOM KAZANIRSA RAKİPLERİ KİM OLACAK?

Eğer Galatasaray, İngiltere’den tarihi bir zaferle dönerse ilk 16 yolunda seri başı olma şansını artıracak. Bu durumda en muhtemel rakipler:

  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Marsilya

5
BERABERLİK HALİNDE "DEVLER" GELİYOR

City ile puanlar paylaşılırsa, play-off eşleşmelerinde masadaki isimler sertleşiyor:

  • Inter
  • Newcastle United
  • Dortmund

6
MAĞLUBİYET DURUMUNDA ROTA DEĞİŞİYOR

Maçtan puan çıkmazsa, Cimbom’un alt sıralardan gelecek olan rakipleri büyük oranda netleşecek:

  • Newcastle United
  • Atalanta
  • Inter

7
%1 İHTİMAL GERÇEK OLUR MU?

Galatasaray’ın elenmesi için adeta "kıyametin kopması" gerekiyor. Aşağıdaki 9 ihtimalden en az 8'inin aynı anda gerçekleşmesi lazım:

  • Kopenhag'ın Barcelona'yı yenmesi.

8
  • Napoli'nin Chelsea'yi devirmesi.

9
  • Olympiakos'un Ajax'ı mağlup etmesi.

10
  • Bilbao'nun Sporting'i yenmesi.

11
  • PSV'nin Bayern Münih'i geçmesi.

12
  • Monaco'nun Juventus'tan puan alması.

13
  • Leverkusen'in Villarreal'den puan alması.

14
  • Marsilya'nın Brugge'dan puan alması.

15
  • Karabağ'ın Liverpool'dan puan alması (veya az farkla yenilmesi).

16
GALATASARAY TURU CEBİNE KOYDU MU?

Resmi olarak henüz ilan edilmese de 10 puanlı Galatasaray'ın ilk 24 dışında kalma ihtimali sadece yüzde 1. City deplasmanından alınacak her türlü puan Cimbom'u bir üst tura, yeni bir Avrupa macerasına taşıyacak.

