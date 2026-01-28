Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom'u yıkacak felaket senaryosu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken, temsilcimiz Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar için Avrupa serüveni devam ediyor ancak son haftadaki tüm ihtimaller dengeleri değiştirebilir. "Cimbom turu garantiledi mi?", "Elenmesi için ne lazım?" ve en önemlisi "Eşleşeceği rakipler kimler?" soruları cevap buldu.