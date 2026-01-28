Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom'u yıkacak felaket senaryosu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması'nın son haftasında nefesler tutuldu. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, dev randevuda İngiliz ekibi Manchester City deplasmanına çıkıyor. Peki, Cimbom turu nasıl geçer? Play-off yolunda rakibi kim olacak? İşte imkansıza yakın o "felaket senaryosu" ve Galatasaray’ın galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyet durumundaki tüm muhtemel rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sona ererken, temsilcimiz Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar için Avrupa serüveni devam ediyor ancak son haftadaki tüm ihtimaller dengeleri değiştirebilir. "Cimbom turu garantiledi mi?", "Elenmesi için ne lazım?" ve en önemlisi "Eşleşeceği rakipler kimler?" soruları cevap buldu.
Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile kozlarını paylaşacak. 10 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar için 1 puan, matematiksel olarak turu perçinlemek anlamına geliyor.
Eğer Galatasaray, İngiltere’den tarihi bir zaferle dönerse ilk 16 yolunda seri başı olma şansını artıracak. Bu durumda en muhtemel rakipler:
City ile puanlar paylaşılırsa, play-off eşleşmelerinde masadaki isimler sertleşiyor:
Maçtan puan çıkmazsa, Cimbom’un alt sıralardan gelecek olan rakipleri büyük oranda netleşecek:
Galatasaray’ın elenmesi için adeta "kıyametin kopması" gerekiyor. Aşağıdaki 9 ihtimalden en az 8'inin aynı anda gerçekleşmesi lazım:
Resmi olarak henüz ilan edilmese de 10 puanlı Galatasaray'ın ilk 24 dışında kalma ihtimali sadece yüzde 1. City deplasmanından alınacak her türlü puan Cimbom'u bir üst tura, yeni bir Avrupa macerasına taşıyacak.