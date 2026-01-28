Menü Kapat
10°
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın ayrılığı için geri sayıma geçildi. An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi, beklenen katkıyı sağlayamayan Jhon Duran'ı resmen gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığına sebep olan Jhon Duran'a transfer teklifi geldi. Halihazırda Al Nassr ile Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı süreçte, sarı lacivertli yönetimin ayrılığın önünü açacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE AYRILIĞI BEKLENEN JHON DURAN KADROYA DA ALINMADI

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Ağrıları olduğunu söyleyen Jhon Duran, kritik bir kararla deplasman sürecine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!

TRANSFER TEKLİFİNİN KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de sezonun önemli bölümünde forma giymeyen Jhon Duran'ın, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte takımdan ayrılması bekleniyor. Esasen ise Fenerbahçe, Jhon Duran vedasıyla birlikte kadroda da yer açacak ve yeni bir hücumcu transfer edebilecek.

JHON DURAN'IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı lacivertli taraftarlardan yoğun eleştiriler alan Jhon Duran, şu ana kadar Fenerbahçe'yle toplam 21 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE GOLCÜ SÜRECİ NE DURUMDA?
Süper Lig devi, Youssef En-Nesyri ile de yolları ayırmak istemiş ama Faslı oyuncu gelen teklifleri reddetmişti.
