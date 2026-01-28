Fenerbahçe'de Jhon Duran vedası: Transferde son aşama!

Kategoriler
Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığına sebep olan Jhon Duran'a transfer teklifi geldi. Halihazırda Al Nassr ile Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı süreçte, sarı lacivertli yönetimin ayrılığın önünü açacağı iddia edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Ağrıları olduğunu söyleyen Jhon Duran, kritik bir kararla deplasman sürecine dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de sezonun önemli bölümünde forma giymeyen Jhon Duran'ın, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte takımdan ayrılması bekleniyor. Esasen ise Fenerbahçe, Jhon Duran vedasıyla birlikte kadroda da yer açacak ve yeni bir hücumcu transfer edebilecek.
Sarı lacivertli taraftarlardan yoğun eleştiriler alan Jhon Duran, şu ana kadar Fenerbahçe'yle toplam 21 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.