Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en büyük transferleri arasına adını altın harflerle yazdıracak olan N'Golo Kante operasyonunda mutlu sona ulaşmak üzere.
Orta sahasına Guendouzi sonrası bir dünya yıldızı daha takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki N’Golo Kante için vites yükseltti. "Bitti" gözüyle bakılan transfer operasyonunda, Fransız yıldızdan sarı-lacivertlilere beklenen yeşil ışık yandı.
Fransa basınından Foot Mercato’nun haberine göre; N’Golo Kante, kulübü Al-Ittihad’ın yeni sözleşme teklifini kesin bir dille reddetti. Suudi Arabistan ekibiyle yollarını ayırmak isteyen tecrübeli futbolcu, Avrupa'ya ve rekabetçi bir lige dönmek istediğini kulübüne iletti.
Fransız yıldız ile daha önce her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun bu kararı sonrası Al-Ittihad yönetimine yeni bir teklif sundu.
Görüşmelerde sona doğru gelindiği belirtilirken, Arap kulübünün de yıldız oyuncunun bedelsiz gitmemesi adına bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
35 yaşında olmasına rağmen fiziksel kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Kante, bu sezon Suudi Arabistan’da adeta istikrar abidesi oldu. Al-Ittihad formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada tam 2197 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı ismi olan tecrübeli orta saha, bu süreçte skora da 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.