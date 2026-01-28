Menü Kapat
Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, kış transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu dünya yıldızı N'Golo Kante transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Fransız yıldızın kulübüyle yaşadığı son dakika gelişmesi sonrası sarı-lacivertli yönetim, transfer operasyonunu başlattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en büyük transferleri arasına adını altın harflerle yazdıracak olan N'Golo Kante operasyonunda mutlu sona ulaşmak üzere.

Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

Orta sahasına Guendouzi sonrası bir dünya yıldızı daha takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, listenin ilk sırasındaki N’Golo Kante için vites yükseltti. "Bitti" gözüyle bakılan transfer operasyonunda, Fransız yıldızdan sarı-lacivertlilere beklenen yeşil ışık yandı.

Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

AL-ITTİHAD TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Fransa basınından Foot Mercato’nun haberine göre; N’Golo Kante, kulübü Al-Ittihad’ın yeni sözleşme teklifini kesin bir dille reddetti. Suudi Arabistan ekibiyle yollarını ayırmak isteyen tecrübeli futbolcu, Avrupa'ya ve rekabetçi bir lige dönmek istediğini kulübüne iletti.

Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Fransız yıldız ile daha önce her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun bu kararı sonrası Al-Ittihad yönetimine yeni bir teklif sundu.

Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

SUUDİLER AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Görüşmelerde sona doğru gelindiği belirtilirken, Arap kulübünün de yıldız oyuncunun bedelsiz gitmemesi adına bu ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!

SAHADA BASMADIK YER BIRAKMIYOR

35 yaşında olmasına rağmen fiziksel kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Kante, bu sezon Suudi Arabistan’da adeta istikrar abidesi oldu. Al-Ittihad formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada tam 2197 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlı ismi olan tecrübeli orta saha, bu süreçte skora da 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den transfer şovu: N'Golo Kante müjdesi geldi, geri sayım başladı!
