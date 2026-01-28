Fenerbahçe'nin FCSB maçı kadrosu belli oldu! 8 isim kamp kadrosunda yer almadı

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının tamamı yarın saat 23.00'te oynanacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, 8. ve son hafta maçında deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU AÇIKLANDI

Deplasmanda FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan duyuruya göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok ise statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

