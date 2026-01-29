Arda Güler büyük tepki göstermişti: Real Madrid'de teknik direktör sürprizi!

Kategoriler
Real Madrid'de acil durum planı olarak Unai Emery gündemi başladı. Esasen ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez, İspanyol devinin kriz döneminden çıkış planını Unai Emery üzerinden ilerletmeye karar verdi ve Arda Güler'den tepki gören Alvaro Arbeloa için geri sayıma geçildi.
Xabi Alonso'nun ardından takımın başına Alvaro Arbeloa'yı getiren Kral'ın Takımı, esas çalıştırıcı olarak ise Unai Emery'yi belirledi! Ayrıca da Real Madrid, Zinedine Zidane ve Jürgen Klopp gibi isimlerle de anılıyordu.
Real Madrid'i çalıştırmaya başlamasıyla birlikte; Arda Güler'in oyun sürelerine müdahalede bulunan Alvaro Arbeloa, son olarak Benfica maçında da milli yıldızı oyundan almış ve Arda Güler'den büyük tepki görmüştü! Zira Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta bir asistle oynayan ve 7.9 puan ortalamasına sahip olan Arda Güler, sahadan alınmasıyla birlikte 'hep ben çıkıyorum' sözlerini dile getirmişti.
43 yaşındaki İspanyol antrenör, Real Madrid ile 5 müsabakada yer almış ve maç başına 1.80 puan ortalaması tutturmuştu. İlave olarak da Alvaro Arbeloa; bu kısa dönemde, İspanya Kral Kupası'nda Albacete'ye elenmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica'ya kaybetmişti.
Aston Villa ile Premier Lig'de zirveye oynayan ve daha önce de pek çok kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Unai Emery, İngiltere'deki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.