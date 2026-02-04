Fenerbahçe N'Golo Kante transferini resmen duyurdu

Kategoriler
Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.
N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.
N'Golo Kante'nin bugün İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 26 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.