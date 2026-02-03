Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı

Kategoriler
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer ekiplerin gruplarında mücadele 3. hafta maçları ile sürüyor.
Sporseverler turnuvada bu hafta oynanacak maçları araştırıyor.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları 3, 4 ve 5 Şubat'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:
3 Şubat Salı:
4 Şubat Çarşamba:
5 Şubat Perşembe: