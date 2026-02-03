Menü Kapat
Spor
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı

Türkiye Kupası'nda grup mücadelesi 3. hafta maçlarıyla sürüyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da kupa mücadelesinde sahne alacak. TFF, turnuvanın maç programını duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ZTK 3. hafta maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer ekiplerin gruplarında mücadele 3. hafta maçları ile sürüyor.

Sporseverler turnuvada bu hafta oynanacak maçları araştırıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı

ZTK 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları 3, 4 ve 5 Şubat'ta oynanacak.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:

3 Şubat Salı:

  • 18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
  • 20.30 Trabzonspor-Fethiyespor
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı

4 Şubat Çarşamba:

  • 13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor
  • 15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir
  • 18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor
  • 20.30 Galatasaray-İstanbulspor
Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı

5 Şubat Perşembe:

  • 13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK
  • 15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol
  • 18.00 Kocaelispor-Beşiktaş
  • 20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK
