Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçları ne zaman? ZTK Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer ekiplerin gruplarında mücadele 3. hafta maçları ile sürüyor.

Sporseverler turnuvada bu hafta oynanacak maçları araştırıyor.

ZTK 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları 3, 4 ve 5 Şubat'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şu şekilde:

3 Şubat Salı:

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor

4 Şubat Çarşamba:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor

20.30 Galatasaray-İstanbulspor

5 Şubat Perşembe: