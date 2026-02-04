Galatasaray'ın yeni orta sahası Renato Nhaga İstanbul'a geliyor!

Üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla hamlelerinden sonra geleceğe yatırım niteliğinde bir transfere daha imza atıyor.

CİMBOM'UN YENİ GÖZBEBEĞİ

Portekiz Ligi'nin yükselen değerlerinden biri olan Renato Nhaga için Casa Pia ile el sıkışan Cimbom, genç oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

4 Şubat Çarşamba günü saat 13.45'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak olan Gineli yıldız adayı, ayağının tozuyla sağlık kontrollerinden geçecek.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Portekiz basınına ve kulübe yakın kaynaklara sızan bilgilere göre Galatasaray, bu transfer için oldukça iddialı bir maliyeti göze aldı. 7 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Cimbom, genç oyuncunun sonraki satışından %10 gibi bir payı eski kulübüne ödeyecek. Genç yıldız adayıyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Aslan, oyuncuya yıllık 600 bin Euro ödeyecek.

TRABZONSPOR'A TRANSFER ÇALIMI

Transfer sürecinde Süper Lig'den Trabzonspor'un da yoğun ilgi gösterdiği 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray yönetimi elini çabuk tuttu. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un oyuncunun dikine oyun tarzını ve temposunu çok beğendiği, bu nedenle transferin öncelikli hale geldiği ifade ediliyor.

RENATO NHAGA KİMDİR?

27 Mart 2007 doğumlu olan Nhaga, 1.72 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Dinamik yapısı ve topu savunmadan hücuma taşıma becerisiyle "modern bir 8 numara" olarak tanımlanıyor. Bu sezon Casa Pia formasıyla 21 resmi maça çıkan Nhaga, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. Top kapma yüzdesi ve dripling yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, orta sahada hem kesici hem de oyun kurucu rolünü üstlenebiliyor.