Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Şubat 04, 2026 13:44
1
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Uzmanlara göre altın, klasik “düşük riskli güvenli liman” kimliğinden hızla uzaklaşıyor. Son fiyat hareketleri, altının zaman zaman spekülatif bir hisse senedi gibi davrandığını gösteriyor.

2
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Altın ve gümüş, geçen hafta yaşanan sert çöküşün ardından salı günü ilk kez yükselişle kapanış yaptı. ABD dolarındaki zayıflamanın etkisiyle değerli metaller, son kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ancak bu toparlanma, piyasalardaki genel risk iştahına rağmen “güvenli liman” algısının ne kadar geçerli olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. MarketWatch’un haberine göre analistler, altına yönelik bu ilginin artık eskisi kadar net bir anlam taşımadığını düşünüyor.

3
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

TOPARLANMA VAR AMA ZEMİN SAĞLAM DEĞİL

XS.com Kıdemli Piyasa Analisti Rania Gule, ABD dolarının son zirvelerinden geri çekilmesinin altına kısa vadede nefes aldırdığını söylüyor. Salı günü işlemlerinde ICE ABD Dolar Endeksi, son iki seansta görülen güçlenmenin ardından yüzde 0,2 düşüşle 97,42 seviyesine geriledi. Gule’ye göre bu geri çekilme, alıcıları yeniden piyasaya çekti.

4
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Ancak bu destek oldukça kırılgan. Gule, doların zayıflamasının ABD para politikasında ya da küresel risk görünümünde kalıcı bir değişimden kaynaklanmadığını vurguluyor. Yani ortada güçlü bir dönüşten ziyade, doların yükselişine kısa bir mola vermesi söz konusu.

2009’DAN BU YANA EN İYİ GÜN

Piyasa verileri, altındaki oynaklığın boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Son iki işlem gününde yüzde 13 değer kaybeden en aktif Nisan vadeli altın kontratı, Comex’te 282,40 dolar artarak ons başına 4.935 dolardan kapandı. Bu yüzde 6,1’lik yükseliş, altının 19 Mart 2009’dan bu yana gördüğü en iyi günlük performans olarak kayıtlara geçti.

5
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Gümüş cephesinde ise dalgalanma çok daha sertti. Bir gün önce yüzde 33 düşen gümüş fiyatı, salı günü yüzde 8,2 yükselerek 83,30 dolara çıktı. Böylece değerli metallerdeki toparlanmaya gümüş öncülük etmiş oldu.

6
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

“ALTIN ARTIK RİSKLİ BİR VARLIK GİBİ”

Swissquote Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, değerli metallerdeki yükselişin, piyasalarda risk iştahının toparlandığı bir dönemde gelmesini “alışılmadık” olarak nitelendiriyor. Kore ve Japonya borsalarındaki yükselişlere dikkat çeken Özkardeşkaya, altının son dönemde sergilediği fiyat hareketlerinin soru işaretleri oluşturduğunu söylüyor.

7
Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Özkardeşkaya’ya göre geleneksel olarak altın, piyasa risklerine karşı bir sığınak olarak görülür. Ancak mevcut tabloda altın, bu rolünden uzaklaşıyor. Analistin ifadesiyle, altın şu sıralar riskli bir varlık gibi, hatta zaman zaman “spekülatif bir hisse senedi” gibi hareket ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.