Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Uzmanlara göre altın, klasik “düşük riskli güvenli liman” kimliğinden hızla uzaklaşıyor. Son fiyat hareketleri, altının zaman zaman spekülatif bir hisse senedi gibi davrandığını gösteriyor.
Altın ve gümüş, geçen hafta yaşanan sert çöküşün ardından salı günü ilk kez yükselişle kapanış yaptı. ABD dolarındaki zayıflamanın etkisiyle değerli metaller, son kayıplarının bir bölümünü telafi etti. Ancak bu toparlanma, piyasalardaki genel risk iştahına rağmen “güvenli liman” algısının ne kadar geçerli olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. MarketWatch’un haberine göre analistler, altına yönelik bu ilginin artık eskisi kadar net bir anlam taşımadığını düşünüyor.
XS.com Kıdemli Piyasa Analisti Rania Gule, ABD dolarının son zirvelerinden geri çekilmesinin altına kısa vadede nefes aldırdığını söylüyor. Salı günü işlemlerinde ICE ABD Dolar Endeksi, son iki seansta görülen güçlenmenin ardından yüzde 0,2 düşüşle 97,42 seviyesine geriledi. Gule’ye göre bu geri çekilme, alıcıları yeniden piyasaya çekti.
Ancak bu destek oldukça kırılgan. Gule, doların zayıflamasının ABD para politikasında ya da küresel risk görünümünde kalıcı bir değişimden kaynaklanmadığını vurguluyor. Yani ortada güçlü bir dönüşten ziyade, doların yükselişine kısa bir mola vermesi söz konusu.
Piyasa verileri, altındaki oynaklığın boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Son iki işlem gününde yüzde 13 değer kaybeden en aktif Nisan vadeli altın kontratı, Comex’te 282,40 dolar artarak ons başına 4.935 dolardan kapandı. Bu yüzde 6,1’lik yükseliş, altının 19 Mart 2009’dan bu yana gördüğü en iyi günlük performans olarak kayıtlara geçti.
Gümüş cephesinde ise dalgalanma çok daha sertti. Bir gün önce yüzde 33 düşen gümüş fiyatı, salı günü yüzde 8,2 yükselerek 83,30 dolara çıktı. Böylece değerli metallerdeki toparlanmaya gümüş öncülük etmiş oldu.
Swissquote Kıdemli Analisti İpek Özkardeşkaya, değerli metallerdeki yükselişin, piyasalarda risk iştahının toparlandığı bir dönemde gelmesini “alışılmadık” olarak nitelendiriyor. Kore ve Japonya borsalarındaki yükselişlere dikkat çeken Özkardeşkaya, altının son dönemde sergilediği fiyat hareketlerinin soru işaretleri oluşturduğunu söylüyor.
Özkardeşkaya’ya göre geleneksel olarak altın, piyasa risklerine karşı bir sığınak olarak görülür. Ancak mevcut tabloda altın, bu rolünden uzaklaşıyor. Analistin ifadesiyle, altın şu sıralar riskli bir varlık gibi, hatta zaman zaman “spekülatif bir hisse senedi” gibi hareket ediyor.