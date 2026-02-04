Altına olan güven sorgulanmaya başladı

Ancak bu destek oldukça kırılgan. Gule, doların zayıflamasının ABD para politikasında ya da küresel risk görünümünde kalıcı bir değişimden kaynaklanmadığını vurguluyor. Yani ortada güçlü bir dönüşten ziyade, doların yükselişine kısa bir mola vermesi söz konusu.

2009’DAN BU YANA EN İYİ GÜN

Piyasa verileri, altındaki oynaklığın boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Son iki işlem gününde yüzde 13 değer kaybeden en aktif Nisan vadeli altın kontratı, Comex’te 282,40 dolar artarak ons başına 4.935 dolardan kapandı. Bu yüzde 6,1’lik yükseliş, altının 19 Mart 2009’dan bu yana gördüğü en iyi günlük performans olarak kayıtlara geçti.