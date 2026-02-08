Çocukların ölümle oyunu kamerada! Otobüse asılarak yolculuk ettiler

Bursa’da çocukların otobüsün arkasına takılarak ettikleri yolculuk görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Çocukların bu tehlikeli oyunu vatandaşlar tarafından endişeyle izlendi.

Yıldırım ilçesinde seyir halinde olan belediye otobüsünün arkasına tutunan çocuklar, bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. Otobüs yolculuk yaparken arkada asılı şekilde duran çocukları gören vatandaşlar panik yaşadı. Çocukların tehlikeye davetiye çıkaran hareketleri cep telefonu kameralarına da yansırken, durumun hem kendi can güvenliklerini hem de trafik güvenliğini riske attığı görüldü.