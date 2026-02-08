Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Avrupa ülkesi Ukrayna'yı düşman ilan etti! Macaristan Başbakanı Orban sert konuştu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'yı 'düşman' ilan etti. Ukrayna'yı, Macaristan’ın Rusya’dan ucuz enerji almasının engellenmesini talep etmekle suçlayan Orban sert konuştu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir seçim mitinginde 'yı sert sözlerle hedef aldı. Konuşmasında, Ukrayna’nın ’nden (AB) Macaristan’ın ucuz Rus enerjisi tedarikini engellemesini talep ettiğinden şikayet eden Orban, "Bunu kim söylüyorsa, Macaristan’ın düşmanı demektir. Dolayısıyla, Ukrayna bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkesi Ukrayna'yı düşman ilan etti! Macaristan Başbakanı Orban sert konuştu

''MACARLARIN AYLIK MAAŞI ELİNDEN ALINIYOR''

Orban, Rusya’dan enerji alınmaması halinde pahalı alternatifler nedeniyle Macar ailelerin konut ve kamu hizmetleri giderlerinin en az yüzde 8 oranında artacağını savundu. Enerji fiyatlarının düşük tutulmaması halinde Macar ailelerin yıllık yaklaşık 2 bin 600 Euro fazla harcama yapmak zorunda kalacaklarını vurgulayan Orban, "Bu, sanki bir aylık maaşınızın elinizden alınması gibi" dedi.

''UKRAYNA, AB'YE KABUL EDİLMEMELİ''

Orban, Ukrayna’nın Macaristan’ın komşusu olması nedeniyle iki ülke arasında işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu fakat Ukrayna’nın AB’ye kabul edilmemesi gerektiğini söyledi. Orban, Ukrayna’nın birliğe kabul edilmesinin AB’nin savaşa çekilmesi anlamına geleceğini savundu. Orban, "Ukrayna ne AB’ye girmeli, ne de NATO’ya" şeklinde konuştu.

Avrupa ülkesi Ukrayna'yı düşman ilan etti! Macaristan Başbakanı Orban sert konuştu

''MACARİSTAN SAVAŞTAN UZAK DURACAK''

Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaşa giderek daha fazla dahil olduğunu söyleyen Orban, Macaristan’ı savaştan uzak tutma taahhüdü verdi. Brüksel’de savaşın giderek daha fazla konuşulduğunu ve 2026-2030 döneminin riskli bir dönem olacağını vurgulayan Orban, "Ben, 2026 seçimini savaş öncesi son seçim olarak görüyorum. Macaristan’da 2026’da seçilecek hükümet, savaşa girip girmeyeceğimize karar verecek" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkesi Ukrayna'yı düşman ilan etti! Macaristan Başbakanı Orban sert konuştu

RUS GAZININ YASAKLANMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Halihazırda kullandığı petrolün büyük bir kısmını Druzhba petrol boru hattından, doğalgazı ise TürkAkım üzerinden alan Macaristan, AB’nin 2027’ye kadar Rusya'dan enerji ithalatını sıfıra indirme planlarına karşı çıkıyor. Macaristan, 2 Şubat tarihinde Avrupa Adalet Divanı’na müracaat ederek Brüksel’in Rus gazının ithalatını kademeli olarak yasaklayan düzenlemesini yargıya taşımıştı.

Avrupa ülkesi Ukrayna'yı düşman ilan etti! Macaristan Başbakanı Orban sert konuştu

MACARİSTAN SEÇİME GİDİYOR

Macaristan’da Orban liderliğindeki Fidezs ve Avrupa yanlısı muhalif lider Peter Magyar ile öne çıkan ana muhalefet partisi Tisza arasında mücadeleye sahne olması beklenen genel seçim, 12 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

