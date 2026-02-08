Japonya'da erken genel seçim heyecanı! Halk sandık başına gitti

Japonya’da seçmenler, Ekim ayında ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve gelen Sanae Takaichi’nin aldığı erken seçim kararı doğrultusunda bugün oy vermek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 44 bin 642 noktada kurulan sandıklarda oy verme işlemi yerel saatle 07.00 itibarıyla başladı.

Ulusal Meclis’in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki 465 koltuğun sahibini bulacağı seçimde, bin 284 adayın yarıştığı açıklandı. 465 koltuğun 289'unun tek koltuklu seçim bölgelerinden, 176 koltuğun ise orantılı temsil sistemiyle seçileceği bildirildi.

Sandıkların 20:00’da kapanacağı seçimde, partiler meclisteki salt çoğunluk olan 233 koltuğu elde edebilmek için yarışıyor.