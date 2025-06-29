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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sırbistan’da erken seçim gerginliği: Göstericiler polisle çatıştı!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, binlerce kişinin katıldığı büyük bir hükümet karşıtı protestoya sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin öncülüğünde düzenlenen gösteride, yaklaşık 36 bin kişi Slavija Meydanı'nı doldurarak erken seçim talebinde bulundu. Göstericiler ile polis arasında kısa süreli çatışmalar yaşandı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 00:24
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 00:27

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da on binlerce gösterici, iktidarı protesto ederek erken seçim talep etti. Şehrin bazı bölgelerinde göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sırbistan’da üniversite öğrencileri, bir kez daha Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve iktidar aleyhinde protesto düzenledi. Üniversite öğrencilerinin organizasyonundaki protestoda 36 bin kişi, Belgrad’ın merkezindeki Slavija Meydanı ve çevresini doldurarak erken seçim talebinde bulundu. Polis, hükümet binaları ve Cumhurbaşkanı Vucic yanlısı aktivistlerin kamp kurduğu alanın çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ülkedeki 1 Kasım 2024’te Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan ve aylardır devam eden hükümet karşıtı gösterilerin devamı niteliğindeki protesto, hayatını kaybedenler anısına 16 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Sırbistan’da erken seçim gerginliği: Göstericiler polisle çatıştı!

ÇATIŞMA ÇIKTI

Göstericiler, Belgrad’ın merkezine giden tüm tramvay ve otobüs hatlarının protesto nedeniyle durdurulması nedeniyle gösteri alanına yürüyerek geldi. Polis kaynaklarına göre saat 18.00 itibarıyla meydanda 36 bin kişi toplanırken, organizatörler protestoya yarım milyon kişinin katıldığını iddia etti. Öğrencilerin protesto gösterisinin sona erdiğini duyurması ve gün boyunca gösterinin güvenliğini sağlamak için görev alan öğrenciler ile savaş gazilerinin çekilmelerinin ardından eylemlerini sürdüren bazı gruplar ile polis arasında tansiyon yükseldi.

Bazı göstericiler polis polislere havai fişek ve yabancı madde fırlattı. Polis ise göstericilere müdahale etti. Çıkan olaylarda şu ana kadar gözaltı işlemi olup olmadığı bilinmiyor.

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ETİKETLER
#üniversite öğrencileri
#erken seçim
#protesto
#Aleksandar Vucic
#sırbistan
#çatışma
#Belgrad
#Dünya
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