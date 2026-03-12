Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

FBI uyardı: İran California'yı İHA'yla vurabilir

İsrail ile birlikte İran'a saldıran ABD'de Trump yönetiminin savaş hesapları, İran'ın misillemeleriyle değişirken ABD'nin iç istihbarat servisi FBI'ın ise ses getirecek bir uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Buna göre İran, İHA kullanarak California'ya saldırabilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FBI uyardı: İran California'yı İHA'yla vurabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 00:26

-İsrail- savaşında Washington yönetimi, saldırıların 2. haftasında dahi istediği sonuca ulaşamazken İran'la ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD merkezli haber kanalı ABC News, FBI’ın geçtiğimiz günlerde ABD’deki polis teşkilatlarını İran’ın muhtemel misillemelerine karşı uyardığını öne sürdü.

FBI uyardı: İran California'yı İHA'yla vurabilir

"ABD SALDIRISINA KARŞI İRAN DA İHA'YLA SALDIRABİLİR"

Haberde, FBI’ın eyaletindeki polis teşkilatlarını, ABD’nin İran’a yönelik bir saldırı düzenlemesi halinde Tahran yönetiminin şubat ayı başlarında ABD’nin batı kıyıları açıklarından insansız hava araçları (İHA) kullanarak saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı uyardığı belirtildi.

FBI uyardı: İran California'yı İHA'yla vurabilir

KESİN BİLGİYE YER VERİLMEDİ

Uyarıda, özellikle California’daki çeşitli hedeflerin vurulabileceğine yönelik değerlendirmelerin yer aldığı ancak iddia edilen saldırının zamanlaması, yöntemi, hedefi veya failleri hakkında kesin bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Bir FBI yetkilisi ise tarihi kesin olarak bilinmeyen söz konusu uyarıya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BMGK İran'ın Körfez'e saldırılarını durdurmayı öngören tasarıyı kabul etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pezeşkiyan savaşı bitirmenin yolunu açıkladı: İran'a tazminat ödenip saldırmama güvencesi verilmeli
ETİKETLER
#abd
#iran
#california
#iha saldırısı
#Fbi Uyarısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.