Dünya
Dünya
Editor
 Selahattin Demirel

Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız

ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırısında Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın da İran'a destek misillemeleri sürüyor. Örgüt, 100 roketi İsrail'e doğru ateşlerken İsrail de Beyrut'u bombardımana tuttu. İsrail Ordusu, bölgeye "büyük güçle" saldırma tehdidinde bulundu.

ABD-İsrail saldırılarına karşı İran'ın misillemelerine destek olan Hizbullah, İsrail'e karşı bugün 100 roket fırlattı. İran da İsrail’in güneyine balistik füze fırlattı.

Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşılık İsrail'in Beyrut'u hedef aldığı bombardımanlar yaşanmıştır.
Hizbullah, İsrail'e karşı 100 roket fırlatarak 'Çiğnenmiş ekin' adını verdiği bir saldırı başlattı.
İran da İsrail'in güneyine balistik füze fırlattı.
Hizbullah'ın saldırılarının ardından İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alarak geniş çaplı bir saldırı dalgası başlattı.
İsrail ordusu, Dahiye'nin derhal boşaltılması gerektiğini duyurdu ve bölgeye 'büyük bir güçle' saldırı tehdidinde bulundu.
Hizbullah'ın saldırısında 50'li yaşlarda bir erkek ile 35 yaşında bir kadının hafif yaralandığı bildirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in kuzeyindeki Bueyne Nuceydat beldesinde bir evde yangın çıktığı görüldü.
Hizbullah'ın yoğun saldırıları sonrası İsrail, örgütün bulunduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı ve şiddetli bombardıman başlattı.

HİZBULLAH'TAN "ÇİĞNENMİŞ EKİN" SALDIRILARI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer son dalganın savaşın başından beri Hizbullah'ın düzenlediği en yoğun saldırı olduğunu söyledi.

Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile bölgesine yoğun roket saldırısı düzenlerken roketler Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden fırlatıldı.

Bir İsrailli yetkili bu dalganın Hizbullah'ın en yoğun saldırısı olduğunu söylerken bir başka İsrailli yetkili önümüzdeki 24 saatin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını önemli ölçüde şekillendireceğini ve Hizbullah'ın son saldırısından çok kısa bir süre önce İran'dan da bir füze dalgasının gelmesinin arada bir koordinasyon olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Hizbullah’ın saldırısında 50'li yaşlarda bir erkek ile 35 yaşında bir kadının hafif yaralandığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Bueyne Nuceydat beldesinde bir evde yangın çıktığı görüldü.​​​​​​​

İSRAİL'DEN BEYRUT'A BOMBARDIMAN

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in 2 dalga halinde 7 hava saldırısı düzenlediği kentte şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

"BÜYÜK GÜÇLE SALDIRACAĞIZ" TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "acil ve ciddi uyarı" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız

Dahiye’nin derhal boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun kısa bir süre içinde bölgeye yönelik "büyük bir güçle" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

#Hizbullah İsrail Lübnan Beyrut İran
#Dünya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
