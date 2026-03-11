Hizbullah 100 roket fırlattı! İsrail Beyrut'u bombardımana tutup tehdit etti: Büyük güçle saldıracağız

ABD-İsrail saldırılarına karşı İran'ın misillemelerine destek olan Hizbullah, İsrail'e karşı bugün 100 roket fırlattı. İran da İsrail’in güneyine balistik füze fırlattı.

Hizbullah'ın yoğun saldırıları sonrası İsrail, örgütün bulunduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı ve şiddetli bombardıman başlattı.

HİZBULLAH'TAN "ÇİĞNENMİŞ EKİN" SALDIRILARI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatıldığı ve saldırının adının "Çiğnenmiş ekin" olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli yetkililer son dalganın savaşın başından beri Hizbullah'ın düzenlediği en yoğun saldırı olduğunu söyledi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Celile bölgesine yoğun roket saldırısı düzenlerken roketler Lübnan'ın çeşitli bölgelerinden fırlatıldı.

Bir İsrailli yetkili bu dalganın Hizbullah'ın en yoğun saldırısı olduğunu söylerken bir başka İsrailli yetkili önümüzdeki 24 saatin Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını önemli ölçüde şekillendireceğini ve Hizbullah'ın son saldırısından çok kısa bir süre önce İran'dan da bir füze dalgasının gelmesinin arada bir koordinasyon olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, Hizbullah’ın saldırısında 50'li yaşlarda bir erkek ile 35 yaşında bir kadının hafif yaralandığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Hizbullah'ın roket saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Bueyne Nuceydat beldesinde bir evde yangın çıktığı görüldü.​​​​​​​

İSRAİL'DEN BEYRUT'A BOMBARDIMAN

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesine geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

İsrail'in 2 dalga halinde 7 hava saldırısı düzenlediği kentte şiddetli patlama sesleri duyulurken, bölgeden dumanlar yükseldi.

"BÜYÜK GÜÇLE SALDIRACAĞIZ" TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "acil ve ciddi uyarı" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Dahiye’nin derhal boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun kısa bir süre içinde bölgeye yönelik "büyük bir güçle" saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.