Trump'tan İran'a saldırılarla ilgili "Henüz bitirmedik" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky ve Ohio eyaletlerini ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş ile ilgili de konuştu.

İran'a yönelik saldırılarının kendileri açısından şu ana dek "çok başarılı" gittiğini ifade eden Trump, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savundu.

İran saldırılarının ne zaman sona erebileceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Trump, "İran'ı daha önce tarihte hiçbir ülkeyi olmadığı kadar sert şekilde vurduk ancak henüz bitirmedik." değerlendirmesini yaptı.

"VURACAK PEK BİR YER KALMADI" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, bu konuşmasından önce yaptığı son açıklamada, "İran'da vuracak pek bir yer kalmadı, istediğim zaman savaşı bitiririm" demişti. Trump'ın bu sözlerinin ardından henüz İran'a saldırıları tamamlamadıklarını ifade etmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD Başkanı, "İran donanmalarını, hava kuvvetlerini, hava savunma sistemlerini, radarlarını ve liderlerini kaybettiler. İstesek fazlasını yapabiliriz ama bazı şeyleri özellikle bırakıyoruz. Onları yok edecek olsak, bunu bu öğleden sonra bile yapabiliriz. Aslında bunu bir saat içinde bile yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Mücteba Hamaney'in görevde kalması durumunda ABD'nin zafer ilan edip etmeyeceği sorusuna ise Trump, "Bu soruya yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, İran'da bir okula düzenlenen Tomahawk saldırısının ABD ordusu tarafından "yanlışlıkla" gerçekleştirildiği yönündeki ön rapora ilişkin soruyu ise "Şu an rapor hakkında bilgim yok." sözleriyle geçiştirdi.

TRUMP'TAN İSPANYA AÇIKLAMASI

Diğer yandan ABD Başkanı, İran'la yürüttükleri "savaş" sürecinde İspanya'nın kendilerine hiç yardımcı olmadığını söyleyerek, bu ülkeyle ticari ilişkileri kesebilecekleri uyarısını yineledi.

Trump ayrıca, Lübnan ile ilgili bir soruya, "Lübnan'ı ve halkını seviyoruz ancak Hizbullah'tan kurtulmamız lazım." yanıtını verdi.