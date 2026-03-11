Menü Kapat
Avatar
Editor
 Murat Makas

ABD-İran savaşı ortasında tarihin en büyük petrol adımı! Uluslararası Enerji Ajansı rekor miktar varili kabul etti

ABD-İran arasındaki savaş ve gerilimin Hürmüz Boğazı'nda yankılanması petrol piyasasını sarstı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran’ın savaş kaynaklı tedarik kesintilerini gidermek için rekor miktarda 400 milyon varil petrolü serbest bırakmayı kabul etti.

CNBC
CNBC
|
GİRİŞ:
11.03.2026
20:47
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
20:47

ABD ve İran savaşı küresel petrol gelişmelerini derinden etkiledi. Petrol ve benzin fiyatları kararıyla bir anda fırladı ve sonrasında toparlanma sürecine girdi.

SAVAŞ SEBEBİYLE PETROL KARARI

Uluslararası Enerji Ajansı, İran savaşı nedeniyle tetiklenen arz kesintisini gidermek için 400 milyon varil petrolün serbest bırakılması konusunda anlaştı.

32 ÜLKENİN OY BİRLİĞİ

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), stokların piyasaya ne zaman sürüleceğine dair bir zaman çizelgesi belirlemedi. Rezervlerin, 32 üye ülkesinin her birinin koşullarına uygun bir zaman dilimi içinde serbest bırakılacağını belirtti.

TAM 400 MİLYON VARİL PİYASADA OLACAK

IEA Başkanı Fatih Birol, "Uluslararası Enerji Ajansı'na 32 üye ülke bugün oy birliğiyle, acil durum rezervlerindeki 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulmasına karar verildi" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) başkanı, bu salınımın arz kesintisinin acil etkilerini gidermeyi amaçladığını söyledi. Ancak Birol, küresel pazara istikrarlı petrol ve doğalgaz akışını geri getirmek için Hürmüz Boğazı’ndan tanker trafiğinin yeniden başlaması gerektiğini belirtti.

Japonya daha önce petrol stoklarını önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte serbest bırakacağını açıklamıştı.

