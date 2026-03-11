Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programında konuştu.
Erdoğan ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırısıyla başlayan savaşla ilgili "Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır." cümlelerini sarf etti.
AK Parti kadrolarına da seslenen Erdoğan "Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz." mesajı verdi.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Bu mübarek günlerin mağfirete nasip olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha varlığınız muhabbettiniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yine sizlerin nezdinde AK Parti'nin çatısı altında yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. AK Parti teşkilatının her kademelerine sizlerin vesilesiyle selamlarımı gönderiyorum.
Bizim yegane amacımız binlerce yıllık medeniyete sahip bu millete hayırlı eserler kazandırmak hoş bir sada bırakmaktır. Hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimize hizmetkar olduk.
Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık yargı-emniyet kumpasına, 15 Temmuz darbe ve ihanet teşebbüsünü aynı şekilde beraber savuşturduk. Milletimizin her bir ferdinin kendilerini özgürce ifade edebildiği bir ülke inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık.
Bugün hamdolsun bölgesinin her gün yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu aziz millet için geceyi gündüze çevirmeyi sürdüreceğiz. Biz yalnızca günü kurtaran bir kadro değiliz, biz ortaya vizyon koyan bir erdemliler hareketiyiz.
Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir.
Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz.
Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz. Şunu en iyi sizler biliyorsunuz; biz yalnızca günü kurtaran, günübirlik politika üreten bir kadro değiliz. Biz ortaya eser koyan, hizmet koyan, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan bir erdemliler hareketiyiz. Sizler her biriniz benim yol ve dava arkadaşım olduğunuz kadar, aynı zamanda bu partinin kendisi, omurgası ve ortak aklısınız.
Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir.
Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir.
Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.
Artık bölgemizde çatışmalar dursun gözyaşları dinsin. Alev daha fazla büyümeden daha fazla can yanmadan yangını söndürmenin derdindeyiz. Cenab-ı Hak şerleri hayreyler. Herkesin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var."