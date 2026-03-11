Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti iftar programında ABD-İsrail-İran çatışmalarıyla ilgili net bir mesaj vererek "Artık bölgemizde çatışmalar dursun gözyaşları dinsin." dedi. Erdoğan ayrıca savaşın sona ermesi müzakerelere geri dönülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek "Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 21:13

, Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

0:00 166
HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarıyla iftar programında bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Türkiye'nin İran krizindeki tavrının berrak ve net olduğunu, savaşın değil, barışın yanında olduklarını belirtti.
AK Parti kadrolarına seslenerek, bu çatı altında küslük, dargınlık ve kırgınlığın yerinin olmadığını vurguladı.
Terörsüz bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte hayata geçireceklerini ifade etti.
İsrail halkının bile Netanyahu'yu başlarına gelen en büyük felaket olarak gördüğünü söyledi.
Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına dönülmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan ABD ile İsrail'in İran'a ortak saldırısıyla başlayan savaşla ilgili "Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır." cümlelerini sarf etti.

AK Parti kadrolarına da seslenen Erdoğan "Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz." mesajı verdi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ DE TÜRKİYE YÜZYILI'NI DA BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu mübarek günlerin mağfirete nasip olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha varlığınız muhabbettiniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yine sizlerin nezdinde AK Parti'nin çatısı altında yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. AK Parti teşkilatının her kademelerine sizlerin vesilesiyle selamlarımı gönderiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

Bizim yegane amacımız binlerce yıllık medeniyete sahip bu millete hayırlı eserler kazandırmak hoş bir sada bırakmaktır. Hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimize hizmetkar olduk.

Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık yargı-emniyet kumpasına, 15 Temmuz darbe ve ihanet teşebbüsünü aynı şekilde beraber savuşturduk. Milletimizin her bir ferdinin kendilerini özgürce ifade edebildiği bir ülke inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık.

Bugün hamdolsun bölgesinin her gün yıldızı parlayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu aziz millet için geceyi gündüze çevirmeyi sürdüreceğiz. Biz yalnızca günü kurtaran bir kadro değiliz, biz ortaya vizyon koyan bir erdemliler hareketiyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

Bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir.

Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da birlikte hayata geçireceğiz.

"BU ÇATI ALTINDA KÜSLÜĞÜN YERİ YOK"

Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz. Şunu en iyi sizler biliyorsunuz; biz yalnızca günü kurtaran, günübirlik politika üreten bir kadro değiliz. Biz ortaya eser koyan, hizmet koyan, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan bir erdemliler hareketiyiz. Sizler her biriniz benim yol ve dava arkadaşım olduğunuz kadar, aynı zamanda bu partinin kendisi, omurgası ve ortak aklısınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

"MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMESİ İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYORUZ"

Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir.

Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir.

Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İran savaşı tavrını vurguladı: Daha fazla büyümeden yangını söndürme derdindeyiz

Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Artık bölgemizde çatışmalar dursun gözyaşları dinsin. Alev daha fazla büyümeden daha fazla can yanmadan yangını söndürmenin derdindeyiz. Cenab-ı Hak şerleri hayreyler. Herkesin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erdoğan açık açık uyardı! 'Hodri meydan' diyerek gözdağı verdi: 'Eli uzananın eli yanar'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli maaş ve emekli ikramiyeleri için tarih belli oldu! Erdoğan müjdeyi verdi
ETİKETLER
#ak parti
#cumhurbaşkanı erdoğan
#Bölgesel Barış
#İftar Programı
#Türkiye'nin Güçlenmesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.