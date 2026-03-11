Menü Kapat
Editor
Editor
 | Selahattin Demirel

Pezeşkiyan savaşı bitirmenin yolunu açıkladı: İran'a tazminat ödenip saldırmama güvencesi verilmeli

ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla karşılayan İran'dan savaşın sonlanmasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve saldırmama güvencesinin verilmesini talep etti.

Pezeşkiyan savaşı bitirmenin yolunu açıkladı: İran'a tazminat ödenip saldırmama güvencesi verilmeli
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 22:24
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 22:24

Müzakereler sürerken masayı deviren ABD'nin Orta Doğu'daki iş birlikçisi İsrail'le birlikte saldırdığı İran, Tel Aviv'e ve çevredeki ülkelerde bulunan ABD üslerine misillemeler yaparken Lübnan kanadından Hizbullah da İran'a destek oluyor.

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

İran ve Lübnan'da can kayıpları 1000'e yaklaştı. ABD Başkanı Trump önce "İran'da vurulacak bir yer kalmadı, savaş yakında bitecek" derken daha sonra "Henüz bitirmedik" mesajı verdi.

Pezeşkiyan savaşı bitirmenin yolunu açıkladı: İran'a tazminat ödenip saldırmama güvencesi verilmeli

Savaşın taraflarından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor.

RUSYA VE PAKİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Pezeşkiyan savaşı bitirmenin yolunu açıkladı: İran'a tazminat ödenip saldırmama güvencesi verilmeli

Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Rusya ve Pakistan liderleriyle görüşmemde İran’ın bölgedeki barış ve huzura yönelik bağlılığını yeniden teyit ettim. Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası güvenceler verilmesidir" ifadelerini kullandı.

