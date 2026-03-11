Pezeşkiyan savaşı bitirmenin yolunu açıkladı: İran'a tazminat ödenip saldırmama güvencesi verilmeli

Müzakereler sürerken masayı deviren ABD'nin Orta Doğu'daki iş birlikçisi İsrail'le birlikte saldırdığı İran, Tel Aviv'e ve çevredeki ülkelerde bulunan ABD üslerine misillemeler yaparken Lübnan kanadından Hizbullah da İran'a destek oluyor.

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ SÖZLER

İran ve Lübnan'da can kayıpları 1000'e yaklaştı. ABD Başkanı Trump önce "İran'da vurulacak bir yer kalmadı, savaş yakında bitecek" derken daha sonra "Henüz bitirmedik" mesajı verdi.

Savaşın taraflarından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor.

RUSYA VE PAKİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pezeşkiyan, "Rusya ve Pakistan liderleriyle görüşmemde İran’ın bölgedeki barış ve huzura yönelik bağlılığını yeniden teyit ettim. Siyonist rejim ve ABD tarafından başlatılan bu savaşı sonlandırmanın tek yolu İran’ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı güçlü uluslararası güvenceler verilmesidir" ifadelerini kullandı.