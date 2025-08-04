Silahlı çatışmaların ardından Tayland ve Kamboçya arasında rehine krizi

Tayland ile Kamboçya sınır hattında geçtiğimiz haftalarda meydana gelen silahlı çatışmaların ardından taraflar arasında sağlanan ateşkes büyük ölçüde korunurken, Tayland'ın elinde tuttuğu 18 Kamboçyalı esir asker konusunda kriz büyüyor. Kamboçya tarafından yapılan açıklamalarda, Tayland'ın esir olarak aldığı askerlerin derhal bırakılması yönünde çağrılar sürerken, Bangkok cephesi sınır ihlallerine ilişkin siyasi ve diplomatik yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor.

TAYLAND ESİRLERİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Tayland ordusu tarafından yapılan açıklamada, esir alınan 18 Kamboçyalı askerin uluslararası insancıl hukuk kuralları çerçevesinde tutulduğu belirtilirken, Tayland 2. Ordu Bölge Komutanlığı'nın gözetiminde bulunan askerlerin sağlık, gıda, barınma ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılandığı aktarıldı. Ordu açıklamasında, Kamboçyalı askerlerin hiçbir direniş göstermediği, silahlarını bırakarak teslim olduğu ve gözaltı işlemlerinin standart prosedürler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Tayland, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini titizlikle uygulamaktadır" denildi.

''ASKERLERİN GÜVENLİĞİNİ İZLİYORUZ''

Kamboçya Başbakanı Hun Manet bugün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kamboçya hükümeti, 29 Temmuz 2025'ten bu yana Tayland makamlarının gözetiminde bulunan 18 Kamboçyalı askerin güvenliğini izlemeye devam etmektedir. Onların en kısa sürede ve güvenli şekilde serbest bırakılmaları için gerekli önlemleri almaktadır."

Manet ayrıca, Kamboçya Savunma Bakanlığı ve sınır birliklerinin Tayland tarafıyla doğrudan temas halinde olduğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanı Malezya'nın da sürece dahil edilmesini talep ettikleri bildirildi.

TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDA NELER OLDU?

Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimin diplomatik yollarla ele alınması amacıyla bugün Malezya'da yapılması planlanan toplantı ertelendi. Tayland-Kamboçya Genel Sınır Komisyonu (GBC) toplantısı, 7 Ağustos 2025'te Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantıya Tayland Savunma Bakan Vekili General Nattaphon Narkphanit, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Tea Seiha ve ev sahibi ülke adına Malezya Savunma Bakanı Khaled Nordin katılacak. Görüşmelerde sınır güvenliği, ateşkes süreci ve esir askerlerin durumu ele alınacak.

Tayland ordusu çatışmalar sırasında 20 Kamboçya askerini esir almış, iki yaralı askeri daha sonra ülkelerine iade etmişti.