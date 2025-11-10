Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Muhalif örgütlere üye genç ajan çıktı! Bilgileri 'hediye paketi' gibi gönderiyordu

Rusya'da muhalif örgütlere üye olan, Polonya'ya taşınan İgor Rogov, Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'ne(FSB) gizlice bilgi sızdırdığını itiraf etti.

Muhalif örgütlere üye genç ajan çıktı! Bilgileri 'hediye paketi' gibi gönderiyordu
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 12:17

'da muhalif örgütlere üye olan 30 yaşındaki İgor Rogov'un aslında ajan olduğu anlaşıldı. Şimdilerde 'da yargılanmayı bekleyen Rogov da Rusya'nın istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi'ne() gizlice bilgi sızdırdığını itiraf etti.

ÖRGÜTLERDEN BİLGİ SIZDIRIYORDU

Geçtiğimiz yıl şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rus siyasetçi Aleksey Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı ve sürgündeki iş insanı Mihail Hodorkovski'nin bağlantılı olduğu Open Russia hareketine üye olan Rogov'un aslında içerden bilgi sızdığı, bu örgütlere dair Rusya'ya bilgi verdiği ortaya çıktı.

Muhalif örgütlere üye genç ajan çıktı! Bilgileri 'hediye paketi' gibi gönderiyordu

2021 yılında eşi İrina Rogova ile beraber Rusya'dan ayrılarak Polonya'nın Sosnowiec şehrinde yaşamaya başlayan İgor Rogov, üzerinde patlayıcı içeren paketle bağlantılı olduğu şüphesiyle tutuklandı. Rogov'un eşi İrina da gözaltına alındı. Her ikisi de ajan olmakla suçlandı.

The Guardian'ın ulaştığı belgelere göre ise FSB, yıllar önce Rogov'la Rusya'da temas kurmuş ve onu ülkedeki muhalif örgütlere sızmakla görevlendirmişti. Eşi de bu durumu itiraf etti, İgor Rogov'un teşkilattan para aldığını söyledi.

RAPORLARI RUSYA'YA GÖNDERDİ

İgor Rogov'un Polonya'daki Rus aktivisler hakkında rapor hazırladığı, şifreli bir USB bellek ile Moskova'ya ilettiği, belleği eşi aracılığıyla 'hediye paketi' gibi gösterip Rusya'ya gönderdiği anlaşıldı.

Muhalif örgütlere üye genç ajan çıktı! Bilgileri 'hediye paketi' gibi gönderiyordu

'FSB TEHDİT ETTİ' İDDİASI

Polonyalı yayın kuruluşu Wirtualna Polska, FSB'nin Rogov'u "babasını askere alma tehdidiyle" işbirliğine zorladığını yazdı.

Navalni'nin vakfından Leonid Volkov, Rogov'u hatırlamadığını ancak olayın Rus gizli servisinin tipik yöntemlerini yansıttığını söyledi. Volkov "FSB bunu hep yaptı, yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Zayıf noktaları olan gençleri tespit edip işe alıyor, sonra da muhalif örgütlere gönderiyor" dedi.

Rogov ve eşinin davası 8 Aralık'ta Polonya'da görülmeye başlayacak.

POLONYA RUSLARA VİZEYİ DURDURDU

Polonya 2022'den bu yana Rus vatandaşlarına vize vermeyi neredeyse tamamen durdurdu. Yalnızca "insani nedenlerle" ya da "muhalif geçmişi olanlara" istisna tanınıyor. Ancak Rogov'un olayı, sürecin istismar edilmiş olabileceği yönünde tartışma başlattı.

