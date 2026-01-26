Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Belediye başkanının aracına roketatarlı saldırı! Filipinler'de 3. kez suikast girişiminden kurtuldu

Filipinler'in güneyinde bulunan Shariff Aguak'ın Belediye Başkanı Ahmad Ampatuan'a suikast girişiminde bulunuldu. Başkanın aracı roketatarla hedef alındı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

26.01.2026
26.01.2026
26.01.2026 12:33

Filipinler'de Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Shariff Aguak'ın Belediye Başkanı Ahmad Ampatuan, aracıyla seyir halindeyken suikast girişimine uğradı. Başkan Ampatuan, korumalarıyla beraber zırhlı aracında ilerlerken roketatarla saldırı yapıldı. Olayda iki koruma yaralandı, Belediye Başkanı ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Belediye başkanının aracına roketatarlı saldırı! Filipinler'de 3. kez suikast girişiminden kurtuldu

ARAÇ HASAR GÖRDÜ AMA ZIRH DELİNMEDİ

Yetkililer saldırının, belediye başkanının zırhlı aracıyla seyahat ettiği sırada meydana geldiğini bildirdi. Saldırganlardan birinin el yapımı roketatarı doğrudan belediye başkanının aracına ateşlediği öğrenildi. Araç hasar görse de zırhı delinmedi.

Yetkililere göre belediye başkanının bulunduğu araçla birlikte konvoyda yer alan yedek araç da kurşun yağmuruna tutuldu, 3 saldırgan öldürüldü.

Belediye başkanının aracına roketatarlı saldırı! Filipinler'de 3. kez suikast girişiminden kurtuldu

Polis, saldırganların beyaz bir minibüsle konvoyu takip ettiğini, bu araçtan ateş açıldığını açıkladı. Ayrıca minibüste yüksek kalibreli silahlar bulundu.

Yerel medya Başkan Ampatuan'ın son 12 yılda 3. kez suikast girişiminden kurtulduğunu belirtti.

ETİKETLER
#Dünya
