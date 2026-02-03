Semt pazarında vahşet! "Adam mısın?" dedi, bıçağı göğsüne sapladı: Katil zanlısının savunması şoke etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 28 Eylül 2024'te meydana gelen olayda; Enes Topal ile Yiğit Laç arasında bir süre önce araba camı kırma meselesi yüzünden başlayan husumet kavgaya dönüştü.

KALBİNDEN BIÇAKLADI

İki tarafın da "Sen adam mısın" sözleri üzerine çıkan kavgada Enes Topal, Yiğit Laç'ı kalbinden bıçakladı. Enes Topal ayrıca olayı ayırmaya çalışan dayısı Ali Borlak'ı ve Yener Ersin'i yaralayarak kaçtı.

Olayın ardından Yiğit Laç hayatını kaybetti, zanlı Enes Topal ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Enes Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖNÜL İLİŞKİSİ DETAYI

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede; husumetin, maktulün sanığa ait aracın camını kırması ve kuzeniyle yaşadığı gönül ilişkisini kızın babasına söylediğini düşünmesinden kaynaklandığı belirtildi. Tanıkların ifadesinde Yiğit'in, dayısının kızı İ. ile Enes arasında birliktelik olduğu, Enes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu ilişkiyi onaylamadığı iddia edildi.

"UYUŞTURUCU KONUSUNDA ZAN ALTINDA BIRAKILDI"

Katil zanlısının yargılandığı mahkemede konuşan maktulün babası İlhan Laç, "Oğluma bu saldırıya ne kadar Enes yapsa da babasının da bu eylemde suçlu olduğunu düşünüyorum. Benim oğlumu uyuşturucu konusunda zan altında bırakmasına rağmen oğlum sükunetini korumuştur. Oğlum uyuşturucu kullanmıyor, bu raporlarda da sabittir" ifadelerini kullandı.

"YİĞİT KARDEŞİM GİBİYDİ"

Savunmasında pişman olduğunu söyleyen Enes Topal, "Yiğit kardeşim gibiydi. Kız arkadaşım İ. ile ilişkimden Yiğit de memnundu, beraber tatile bile gittik. Yiğit'in ilişkimizi onaylamadığı doğru değildir" ifadelerini kullandı.

CEZASI BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Enes Topal'ı Yiğit Laç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından eylemin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirerek cezayı 18 yıla indirdi. Sanığa ayrıca Ali Borlak ve Umut Can Laç'a yönelik "kasten yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Böylece sanık toplamda 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.