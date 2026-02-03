Hakkari'de korku dolu anlar! Evin üzerine kaya düştü

Hakkari’nin Ağaçdibi köyündeki bir evin üzerine dağdan kopan kaya düştü. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Ağaçdibi köyünde meydana geldi. Dağlık alandan kopan büyük kaya parçaları, Veysi Turan’a ait evin üzerine düştü.

ÇOK SAYIDA EV EŞYASI ENKAZDA KALDI

Kaya düşmesi sonucu evde ciddi hasar oluşurken, çok sayıda ev eşyası da enkaz altında kaldı. Evde yaşayan 6 nüfuslu Turan ailesi, bölgede daha önce de kaya düşme tehlikesi yaşandığını, bu nedenle evi boşalttıklarını ifade etti.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Mağdur aile, evlerinin onarılması ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması için yetkililerden destek beklediklerini belirtti.