Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Bukele’nin kripto kumarı El Salvador’u köşeye sıkıştırdı

Bitcoin’deki değer kaybı, El Salvador’un kripto odaklı ekonomik modelini sarstı. Ülkenin varlıkları erirken, IMF ile yürütülen 1,4 milyar dolarlık kredi görüşmeleri de risk altına girdi.

Bukele’nin kripto kumarı El Salvador’u köşeye sıkıştırdı
Berkay Alptekin
13.02.2026
saat ikonu 11:06
13.02.2026
13.02.2026 11:06

’de yaşanan sert düşüş, sadece yatırımcıları değil bir ülkenin kaderini de etkiliyor. Kripto parayı resmi para birimi ilan ederek dünya çapında ses getiren Devlet Başkanı Nayib Bukele, şimdi zor bir sınavla karşı karşıya.

Lider birimindeki değer kaybı, El Salvador’un kriptoya dayalı ekonomik stratejisinin risklerini açık biçimde ortaya koydu. Ülkenin borç piyasalarında dalgalanma artarken, yatırımcı cephesinde de tedirginlik büyüyor.

HER GÜN ALIM, BÜYÜYEN RİSK

Bukele, Bitcoin’i resmi para birimi ilan ettikten sonra geri adım atmadı. Aksine, her gün düzenli alım yapmaya devam etti. Ancak son düşüşle birlikte hükümetin elindeki varlıkların değeri yüz milyonlarca dolar eridi.

Bu tablo, Uluslararası Para Fonu () ile yürütülen 1,4 milyar dolarlık kredi görüşmelerini de zora soktu. IMF programında yaşanabilecek olası bir bozulma, ülkenin borç yapısını destekleyen en önemli dayanaklardan birinin sarsılması anlamına geliyor.

CDS’LER ZİRVEDE, YATIRIMCI TEMKİNLİ

Piyasalar bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. Yatırımcılar, El Salvador’un kripto merkezli politikasına ilişkin artan kaygılar nedeniyle kredi temerrüt swaplarını (CDS) son beş ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Bu, ülkenin borcunu sigortalamanın maliyetinin arttığı anlamına geliyor.

Analistler, Bukele’nin hem Bitcoin alımlarını sürdürmesi hem de emeklilik sistemi reformunu ertelemesinin, El Salvador’u IMF ile adeta bir çarpışma rotasına soktuğunu belirtiyor. Açıkçası bu durum, yatırımcı güvenini daha da zayıflatabilir.

“IMF İTİRAZ EDEBİLİR” UYARISI

T Rowe Price gelişmekte olan piyasalar (EM) egemen analisti Christopher Mejia, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Mejia, “IMF, ödemelerin potansiyel olarak Bitcoin için kullanılmasına itiraz edebilir. Bitcoin’in düşüşte olması da yatırımcı endişelerini artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

El Salvador’un borçları, son üç yılda yüzde 130’un üzerinde getiri sağlayarak gelişmekte olan piyasalar arasında dikkat çeken bir toparlanma hikâyesi yaratmıştı. Ancak kriptoya bağlı riskler şimdi bu hikâyenin sürdürülebilirliğini sorgulatıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Kripto Para
#bitcoin
#ımf
#El Salvador
#Dünya
