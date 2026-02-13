Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Igor Tudor Premier Lig yolunda: Londra ekibi 28 Aralık'tan beri galip gelemiyordu!

Igor Tudor için Premier Lig gündemi başladı. Son olarak Juventus'u çalıştıran Hırvat antrenör, an itibarıyla Tottenham ile masaya oturdu.

Burak Ayaydın
13.02.2026
13.02.2026
Igor Tudor ve görüşmelerini İtalya basını duyurdu. Esasen ise 28 Aralık'tan beri ligde galip gelemeyen Londra ekibi, 47 yaşındaki Igor Tudor'a sezon sonuna kadar geçerli olacak bir kontrat sundu.

Igor Tudor Premier Lig yolunda: Londra ekibi 28 Aralık'tan beri galip gelemiyordu!

IGOR TUDOR'UN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Tottenham'ın ligde son sıralara demir atmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olması, Igor Tudor için cazip bir seçenek olarak öne çıkmış durumda. Teklifi değerlendiren genç çalıştırıcının, ekibine kısa süre içerisinde 'evet' demesi bekleniyor.

Igor Tudor Premier Lig yolunda: Londra ekibi 28 Aralık'tan beri galip gelemiyordu!

IGOR TUDOR VE JUVENTUS PERFORMANSI

İtalya deviyle de kısa süreli anlaşan Igor Tudor, 24 müsabakada yer almış ve maç başına 1.58 puan ortalaması tutturmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

IGOR TUDOR GALATASARAY'DA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Karabükspor sonrasında Galatasaray'ı yöneten Igor Tudor, 34 mücadelede boy göstermişti.
