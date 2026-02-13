Igor Tudor Premier Lig yolunda: Londra ekibi 28 Aralık'tan beri galip gelemiyordu!

Igor Tudor ve Tottenham görüşmelerini İtalya basını duyurdu. Esasen ise 28 Aralık'tan beri ligde galip gelemeyen Londra ekibi, 47 yaşındaki Igor Tudor'a sezon sonuna kadar geçerli olacak bir kontrat sundu.

IGOR TUDOR'UN KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

Tottenham'ın ligde son sıralara demir atmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olması, Igor Tudor için cazip bir seçenek olarak öne çıkmış durumda. Teklifi değerlendiren genç çalıştırıcının, Premier Lig ekibine kısa süre içerisinde 'evet' demesi bekleniyor.

IGOR TUDOR VE JUVENTUS PERFORMANSI

İtalya deviyle de kısa süreli anlaşan Igor Tudor, 24 müsabakada yer almış ve maç başına 1.58 puan ortalaması tutturmuştu.