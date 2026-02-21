Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara'dan Konyaspor itirafı!

Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Galatasaraylı Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara, kritik kaybın ardından rakibin daha çok istediğini ifade etti.

GALATASARAY'DA UĞURCAN ÇAKIR'DAN KONYASPOR SÖZLERİ

"Konyaspor bizden daha istekli ve konsantreydi. Bugün kaybettik. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Sadece bir avantaj kaybettik. Bütün maçları aynı konsantrasyonla oynayıp sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyorum."

GABRIEL SARA DA UĞURCAN ÇAKIR'LA AYNI NOKTADA

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor. Bizim için ise anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz."