Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

Hatay’da yaşları küçük çocukların oynaması için satın alınan oyun hamurunun içerisinden cam parçacıkları çıktı. Çocukların ellerinin cam parçalarından zarar gördüğünü belirten teyze firmanın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 16:18

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Zübeyde Kahraman, yeğenlerine oyun hamuru almak için İskenderun ilçesinde bir işletmeden sipariş verdi. Sipariş ettiği oyun hamurunu teslim alan Kahraman, 2 ve 4 yaşlarındaki yeğenlerine oynamaları için oyun hamurunu verdi. Ancak kısa süre sonra çocukların uyarması üzerine oyun hamuruna bakan Kahraman, cam parçacıklarını fark etti. Başka kullanıcıların da aynı şikayette bulunduğunu internette yapılan yorumlarda gördüğünü belirten öfkeli teyze, firmanın denetlenmesini istedi.

Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

0:00 162
HABERİN ÖZETİ

Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Zübeyde Kahraman'ın yeğenleri için aldığı oyun hamurunun içinden çıkan cam parçacıkları çocukların yaralanmasına yol açarken, firmanın denetlenmesi talep edildi.
Zübeyde Kahraman, yeğenleri için aldığı oyun hamurunun içinde cam parçacıkları buldu.
Oyun hamuruyla oynayan çocukların elleri cam parçacıkları nedeniyle yaralandı.
Kahraman, internette başka kullanıcıların da aynı şikayetlerde bulunduğunu tespit etti.
Yetkililerden firmanın denetlenmesini ve cezalandırılmasını talep etti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

“OYUN HAMURLARININ İÇİNDE NELER ÇIKTI BAKSANA”

Yeğenlerine aldığı oyun hamurunu incelerken içlerindeki cam parçacıklarını gördüğüne şaşırdığını dile getiren Zübeyde Kahraman, "Benim çok sevdiğim yeğenlerim var. Ben yeğenlerime oyun hamuru almak istedim. Sipariş yoluyla İskenderun'dan bir işletmeden getirttim. Oyun hamurlarını 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerime verdim. Ben de o arada işlerle uğraşıyordum. Yeğenlerim oyun hamuruyla oynarken 9 yaşındaki yeğenim oyun hamurundaki cam parçacıkları görüp yanıma geldi. Yeğenim, ‘Teyze, bu oyun hamurlarının içinde neler çıktı baksana' dedi.

Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

Yeğenim tedirginlik ve korku içinde yanıma geldiğinde oyun hamurunu incelemeye başladım. İncelerken çok şaşırdım. Bu oyun hamurunu aldığımız firmayı araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Firma adına yazılmış yorumlara baktığımda çok olduğunu gördüm. Oyun hamurunun içinde ciddi yaralanmalara sebep olacak şekilde katı ve kesici cam parçacıkları vardı. Oyun hamurunun içinde çıkan cam parçacıkların o anlarını video kaydına aldım. Oyun hamurunun içinde çok cam parçacıkları vardı yarısını çıkarıp atmıştım. Bu oyun hamurunu yapan firmanın denetlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

ÇOCUKLARIN ELLERİ YARALANDI

Yeğenlerinin oyun hamuruyla oynarken cam parçacıkların ellerini yaraladığını söyleyen Zübeyde Kahraman, "Oyun hamurun içinde bu şekilde çıkması üretim mi yoksa firma hatası mı bunu öğrenmek istiyorum. Yeğenlerim habersiz oyun hamurlarıyla oynarken avucunda sıkarken cam parçacıkları yeğenimin elini çizip kanama olmuştu. Bütün çocuklarımızın geleceği için bu tür şeylerin kesinlikle olmaması gerekiyor.

Bu çocukların ellerinde daha güvenli ürünler ellerinde olmalı. Bu konuda yetkililer büyük hassasiyet göstermelerini istiyorum. Çünkü cam parçacıkları çok ciddi yaralanmalara sebep olabilecekler şeyler. Oyun hamuru belirli yaşlardaki çocukların el becerilerin gelişmesi açısından önemli ürün ve bunun içinde ailelerin alırken çok dikkat etmesi gerekiyor. Hangi marka veya hangi oyun hamuru alacaklarını iyice gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu sorumlu firmanın da kesinlikle böyle bir oyun hamurunun içinde cam kesicilerin parçacıkların olması akıllara zara veriyor. Gerçekten ciddi yaralanmalara ve travma oluşturuyor. Bu nedenle firmanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşyerinde dehşeti yaşadı! 16 yaşındaki çocuk müdür tarafından böyle darp edildi: O anlar kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kar altında İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu! Küçük çocuk izleyenleri duygulandırdı
ETİKETLER
#şikayet
#yeğen
#Çocuk Güvenliği
#Oyun Hamuru
#Cam Parçacığı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.