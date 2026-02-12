Çocuklar için en güvenilir oyuncaklardandı! Oyun hamurunun içinden çıkanlar şoke etti

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Zübeyde Kahraman, yeğenlerine oyun hamuru almak için İskenderun ilçesinde bir işletmeden sipariş verdi. Sipariş ettiği oyun hamurunu teslim alan Kahraman, 2 ve 4 yaşlarındaki yeğenlerine oynamaları için oyun hamurunu verdi. Ancak kısa süre sonra çocukların uyarması üzerine oyun hamuruna bakan Kahraman, cam parçacıklarını fark etti. Başka kullanıcıların da aynı şikayette bulunduğunu internette yapılan yorumlarda gördüğünü belirten öfkeli teyze, firmanın denetlenmesini istedi.

“OYUN HAMURLARININ İÇİNDE NELER ÇIKTI BAKSANA”

Yeğenlerine aldığı oyun hamurunu incelerken içlerindeki cam parçacıklarını gördüğüne şaşırdığını dile getiren Zübeyde Kahraman, "Benim çok sevdiğim yeğenlerim var. Ben yeğenlerime oyun hamuru almak istedim. Sipariş yoluyla İskenderun'dan bir işletmeden getirttim. Oyun hamurlarını 2 ila 4 yaşlarındaki yeğenlerime verdim. Ben de o arada işlerle uğraşıyordum. Yeğenlerim oyun hamuruyla oynarken 9 yaşındaki yeğenim oyun hamurundaki cam parçacıkları görüp yanıma geldi. Yeğenim, ‘Teyze, bu oyun hamurlarının içinde neler çıktı baksana' dedi.

Yeğenim tedirginlik ve korku içinde yanıma geldiğinde oyun hamurunu incelemeye başladım. İncelerken çok şaşırdım. Bu oyun hamurunu aldığımız firmayı araştırdım ama hiçbir şey bulamadım. Firma adına yazılmış yorumlara baktığımda çok şikayet olduğunu gördüm. Oyun hamurunun içinde ciddi yaralanmalara sebep olacak şekilde katı ve kesici cam parçacıkları vardı. Oyun hamurunun içinde çıkan cam parçacıkların o anlarını video kaydına aldım. Oyun hamurunun içinde çok cam parçacıkları vardı yarısını çıkarıp atmıştım. Bu oyun hamurunu yapan firmanın denetlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN ELLERİ YARALANDI

Yeğenlerinin oyun hamuruyla oynarken cam parçacıkların ellerini yaraladığını söyleyen Zübeyde Kahraman, "Oyun hamurun içinde bu şekilde çıkması üretim mi yoksa firma hatası mı bunu öğrenmek istiyorum. Yeğenlerim habersiz oyun hamurlarıyla oynarken avucunda sıkarken cam parçacıkları yeğenimin elini çizip kanama olmuştu. Bütün çocuklarımızın geleceği için bu tür şeylerin kesinlikle olmaması gerekiyor.

Bu çocukların ellerinde daha güvenli ürünler ellerinde olmalı. Bu konuda yetkililer büyük hassasiyet göstermelerini istiyorum. Çünkü cam parçacıkları çok ciddi yaralanmalara sebep olabilecekler şeyler. Oyun hamuru belirli yaşlardaki çocukların el becerilerin gelişmesi açısından önemli ürün ve bunun içinde ailelerin alırken çok dikkat etmesi gerekiyor. Hangi marka veya hangi oyun hamuru alacaklarını iyice gözden geçirmeleri gerekiyor. Bu sorumlu firmanın da kesinlikle böyle bir oyun hamurunun içinde cam kesicilerin parçacıkların olması akıllara zara veriyor. Gerçekten ciddi yaralanmalara ve travma oluşturuyor. Bu nedenle firmanın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.