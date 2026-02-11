Kar altında İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu! Küçük çocuk izleyenleri duygulandırdı

Bitlis'in Mutki ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda kaydedilen görüntüler, izleyenlerin hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

Atatürk İlkokulu'nda bir öğrenci, yoğun kar yağışına aldırış etmeden İstiklâl Marşı'nı büyük bir coşkuyla okudu. Küçük çocuğun o anları, izleyenleri duygulandırdı. Marşa içtenlikle eşlik eden öğrencinin kararlılığı ve heyecanı, kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce beğeni ve takdir yorumları aldı.

Görüntüler, zor hava şartlarına rağmen milli değerlere sahip çıkan öğrencinin duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.