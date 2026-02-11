Menü Kapat
SON DAKİKA!
Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Satmadığı ürünün görselini koyan firmaya ceza

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, sosyal medyada ürün tanıtımı yapan firmaları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, elinde olmayan ürüne ait görselleri sosyal medyada paylaşmayı 'tasarım hakkına tecavüz' sayarak tazminata hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar: Satmadığı ürünün görselini koyan firmaya ceza
Yargıtay'dan firmalar için emsal nitelikte bir karar çıktı. Yıllardır oyuncak sektöründe faaliyet gösteren bir firma, kendi ürününe ait patentli oyuncağın görselinin rakip firma tarafından sosyal medyada kullanıldığını fark etti. Firma bunun üzerine tazminat talebiyle Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; davalı firma ürünlerin birebir taklit edilmediğini, tasarımlar arasında farklılıklar bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi.

Yargıtay'dan emsal karar: Satmadığı ürünün görselini koyan firmaya ceza

MAHKEME TASARIM HAKKI İHLALİNİ KABUL ETTİ

Dosyanın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, tasarım hakkının ihlal edildiğini kabul etti ancak itibar tazminatının şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi kaldırdı. Mahkeme, her dava için 7 bin 500 TL tazminata hükmetti.

SATMADIĞI ÜRÜNÜN GÖRSELLERİNİ KULLANDI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise davalı firmanın Facebook hesabı üzerinden oyuncak görsellerini paylaştığını ve satışa sunduğunu, üstelik davalının iş yerinde yapılan incelemelerde bu oyuncaklara rastlanmadığına dikkat çekti.

Yargıtay'dan emsal karar: Satmadığı ürünün görselini koyan firmaya ceza

'TASARIM HAKKINA TECAVÜZ'DEN TAZMİNAT CEZASI

Bunun üzerine 11. Daire, görsellerin sosyal medya üzerinden tanıtım ve satış amacıyla kullanılmasını ‘tasarım hakkına tecavüz’ saydı. Ancak ürünlerin fiilen satışta olmaması nedeniyle oluşmadığına karar verdi.

Yargıtay, yalnızca tasarım hakkına tecavüz yönünden değerlendirme yaparak, her dava için 15’er bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL tazminata hükmetti.

