Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Asi Nehri'ne düşerek kaybolmuştu! Acı haber 9 gün sonra geldi

Hatay'da Asi Nehri'ne düşerek kaybolan 24 yaşındaki Berkan Karakaya'dan acı haber geldi. 9 gündür devam eden çalışmalarda genç adamın cansız bedeni bulundu.

Asi Nehri'ne düşerek kaybolmuştu! Acı haber 9 gün sonra geldi
Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü arıtma tesisi mevkiinde Asi Nehri'ne düşen 24 yaşındaki Berkan Karakaya akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve gönüllü arama ve kurtarma ekipleri nehirde geniş çaplı çalışmalar başlattı. Karakaya'nın cansız bedeni ekiplerin yoğun mesaisi sonrası 9 gün sonra Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada bulundu. Karakaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Asi Nehri'ne düşerek kaybolmuştu! Acı haber 9 gün sonra geldi

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekiplerin çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Okan Eryılmaz, "Bizler yıllardır Asi Nehri'nin kıyısında oturan halklar olarak teyakkuz halindeyiz. Sürekli gelerek çalışmaları yakından görüyoruz. Yardım etmek için gidip geliyoruz. Kış aylarında Asi Nehri'nde akıntı çok oluyor. Maalesef bir gencimiz Asi Nehri'ne düşerek hayatını kaybetti. Asi Nehri'yle ilgili insanların duyarlı olması gerekiyor. 8 gün boyunca ekiplerin hepsi burada çalışmalar yapıyor" dedi.

Asi Nehri'ne düşerek kaybolmuştu! Acı haber 9 gün sonra geldi

"BU AYLARDA ASİ NEHRİ'NE GİRMEK ÖLÜM DEMEKTİR"

Asi Nehri'ne kış ayında girmenin ölüm anlamına geldiğini söyleyen vatandaş Vahit Bahçeci ise, "Arkadaşları görüp sorduğumuzda bir gencimiz Antakya tarafından Asi Nehri'ne düştü. Söylenenlere göre Asi Nehri'ni geçersin geçemezsin iddiasına girmişler. Bu aylarda Asi Nehri'ne girmek ölüm demektir" ifadelerini kullandı.

Asi Nehri'ne düşerek kaybolmuştu! Acı haber 9 gün sonra geldi
#arama kurtarma
#hatay
#kayıp
#Asi Nehri
#Berkan Karakaya
#Yaşam
