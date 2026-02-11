Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorine nazaran daha ucuza satılan benzin fiyatlarına, petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL