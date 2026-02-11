Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren yeni bir zam gelecek. İşte 11 Şubat 2026 benzin, LPG ve motorin fiyatları...

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.02.2026
08:49
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
09:00

ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira yapılması planlanıyor.

fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorine nazaran daha ucuza satılan fiyatlarına, petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

BENZİN NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 30.17 TL

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

