Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması planlanıyor.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorine nazaran daha ucuza satılan benzin fiyatlarına, petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,55 lira zam yapılması bekleniyor.
İstanbul'da zamlı benzinin 56,85 liraya, Ankara'da 57,94 liraya, İzmir'de ise 58,23 liraya yükselmesi bekleniyor.
Benzin litre fiyatı: 55.47 TL
Motorin litre fiyatı: 57.74 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Benzin litre fiyatı: 55.30 TL
Motorin litre fiyatı: 57.57 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Benzin litre fiyatı: 56.39 TL
Motorin litre fiyatı: 58.86 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
Benzin litre fiyatı: 56.68 TL
Motorin litre fiyatı: 59.13 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL