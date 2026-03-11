Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi’nde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ DMM'den "Tarihi yapılar gözden çıkarıldı" başlıklı habere yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi'ndeki tarihi yapılar ve kültür varlıklarının gözden çıkarıldığı iddialarını dezenformasyon olarak nitelendirdi. Söz konusu İmam Hatip Lisesi'ne ait yurt projesi alanındaki tescilli yapıların fiilen mevcut olmayan metruk yapılar olduğu belirtildi. Bu yapıların kültür varlığı statüsünün korunduğu ve yeniden yapılmaları için projelerin hazırlanıp onaylandığı ifade edildi. Yurt projesine ilişkin tüm işlemlerin ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı. DMM, manipülasyon ve algı amaçlı bu asılsız iddialara itibar edilmemesi ricasında bulundu.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi’nde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı” iddiaları açık bir dezenformasyondur. İstanbul Fatih’teki söz konusu İmam Hatip Lisesine ait yurt projesinin alanında olduğu belirtilen tescilli yapılar, resmi kayıtlarda yer almakla birlikte fiilen mevcut olmayan metruk yapılardır. Buna rağmen bu yapıların kültür varlığı statüsü korunmuş, ilgili Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yeniden yapılmaları için gerekli projeler hazırlanmış ve onay süreçleri tamamlanmıştır.

Ayrıca yurt projesine ilişkin tüm işlemler de ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmüştür. Manipülasyon ve algı amaçlı gündeme getirilen bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2031673378222801357