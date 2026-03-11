Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

DMM'den "Tarihi yapılar gözden çıkarıldı" başlıklı habere yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi’nde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı” iddiasına cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DMM'den
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 14:43

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi’nde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

HABERİN ÖZETİ

DMM'den "Tarihi yapılar gözden çıkarıldı" başlıklı habere yalanlama

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi'ndeki tarihi yapılar ve kültür varlıklarının gözden çıkarıldığı iddialarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.
Söz konusu İmam Hatip Lisesi'ne ait yurt projesi alanındaki tescilli yapıların fiilen mevcut olmayan metruk yapılar olduğu belirtildi.
Bu yapıların kültür varlığı statüsünün korunduğu ve yeniden yapılmaları için projelerin hazırlanıp onaylandığı ifade edildi.
Yurt projesine ilişkin tüm işlemlerin ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.
DMM, manipülasyon ve algı amaçlı bu asılsız iddialara itibar edilmemesi ricasında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu İmam Hatip Lisesi’nde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı” iddiaları açık bir dezenformasyondur. İstanbul Fatih’teki söz konusu İmam Hatip Lisesine ait yurt projesinin alanında olduğu belirtilen tescilli yapılar, resmi kayıtlarda yer almakla birlikte fiilen mevcut olmayan metruk yapılardır. Buna rağmen bu yapıların kültür varlığı statüsü korunmuş, ilgili Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yeniden yapılmaları için gerekli projeler hazırlanmış ve onay süreçleri tamamlanmıştır.

DMM'den "Tarihi yapılar gözden çıkarıldı" başlıklı habere yalanlama

Ayrıca yurt projesine ilişkin tüm işlemler de ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmüştür. Manipülasyon ve algı amaçlı gündeme getirilen bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2031673378222801357

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahçelievler Belediyesi’nden ‘tek darbeyle yıkılan bina’ videosuna yalanlama: "Görüntüler Malatya’ya ait!"
Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamaları savaş hazırlığı mı? DMM'den açıklama var
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.