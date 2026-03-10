Menü Kapat
Bahçelievler Belediyesi’nden ‘tek darbeyle yıkılan bina’ videosuna yalanlama: "Görüntüler Malatya’ya ait!"

Sosyal medyada Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın tek hamleyle yıkıldığı iddia edilen görüntüler üzerine Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Yapılan incelemede, videonun geçtiğimiz yaz aylarında Malatya'da kaydedildiği ve farklı şehir isimleriyle servis edilerek yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığı belirlendi.

Bahçelievler Belediyesi’nden ‘tek darbeyle yıkılan bina’ videosuna yalanlama:
Bahçelievler Belediyesi, sosyal medyada dolaşıma giren bina yıkımıyla ilgili açıklama yaptı.

Bahçelievler Belediyesi’nden ‘tek darbeyle yıkılan bina’ videosuna yalanlama: "Görüntüler Malatya’ya ait!"

0:00 105

"AYNI VİDEO FARKLI ŞEHİRLERLE SERVİS EDİLİYOR"

Açıklamada, "Son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, 'Bahçelievler’de kapsamında 8 katlı bir bina tek darbeyle yıkıldı' başlığıyla paylaşılan bir video dolaşıma sokulmuştur. Yapılan incelemelerde söz konusu görüntülerin Bahçelievler ilçemize ait olmadığı, daha önce yaz aylarında ’da gerçekleştirilen bir yıkım çalışmasına ait görüntülerden alındığı anlaşılmıştır" belirtildi.

Bahçelievler Belediyesi’nden ‘tek darbeyle yıkılan bina’ videosuna yalanlama: "Görüntüler Malatya’ya ait!"

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Bahçelievler’in, 2024 ve 2025 yılları itibarıyla kentsel dönüşümde Türkiye’de en fazla dönüşüm gerçekleştiren ilçe olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca aynı görüntülerin geçmiş dönemlerde de farklı il ve ilçelerin adı kullanılarak servis edildiği, zaman zaman farklı şehirlerle ilişkilendirilerek paylaşıldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen bazı mecralarda görüntüler Bahçelievler’de gerçekleşmiş gibi gösterilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bahçelievler Belediyesi olarak ilçemizde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları; ilgili mevzuat, mühendislik kuralları ve gerekli güvenlik önlemleri çerçevesinde titizlikle yürütülmektedir. Nitekim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre Bahçelievler, 2024 ve 2025 yılları itibarıyla kentsel dönüşümde Türkiye’de en fazla dönüşüm gerçekleştiren ilçe olarak 1. sırada yer almıştır. İlçemizde yürütülen çalışmaların temel amacı; vatandaşlarımızın daha güvenli, sağlam ve modern yapılarda yaşamalarını sağlamaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına ilçemizle ilgisi bulunmayan bu görüntülere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

İLGİLİ HABERLER
Bahçelievler'de korku dolu anlar: Binanın zemini boşaldı, apartman acil tahliye edildi
Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 1 jandarma yaralı, 2 şüpheli gözaltında
#malatya
#kentsel dönüşüm
#yanlış bilgi
#bina yıkımı
#Bahçelievler Belediyesi
#Gündem
