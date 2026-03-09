Bahçelievler'de korku dolu anlar: Binanın zemini boşaldı, apartman acil tahliye edildi

Bahçelievler'de inşaat alanındaki çalışma sırasında bitişikteki 5 katlı bina acil tahliye edildi. Bina hakkında mühürleme kararı olduğu da öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta bulunan inşaat alanında hafriyat çalışması yapılırken bitişiğindeki 4 katlı binanın fore kazıkları kısmen patladı. Binanın zemininde boşluk oluşurken ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, temelde oluşan boşluğu kapatmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildikten sonra mühürlendi. Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı öğrenildi. Tahliye edilen bina sakinleri Bahçelievler Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.