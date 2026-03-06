Diyarbakır'da korku dolu gece: Kolonlar çatırdadı, bina tahliye edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi, Mevlana Halit Mahallesi, 365. Sokak'ta bulunan Murat 1 Apartmanı'nda korku dolu anlar yaşandı.

Özetle

KOLONLARDAN GELEN SES PANİĞE YOL AÇTI

Bina sakinleri taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve binanın sallandığını belirterek evlerinden çıktı. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye tedbir amacıyla AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİNE UYARI: EVE DÖNMEYİN

Yetkililer, yapılan ilk incelemenin ardından bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiğini bildirirken, belediye ekiplerinin yarın detaylı inceleme yapacağını ve vatandaşların misafir edileceğini ifade etti.

"BİNA DEPREMDEN BU YANA HASARLIYDI"

Bina sakinlerinden Fuat Tayfur, ‘’Biz evdeydik ses geldi. Bina aşağı doğru hareket etti. Ben de çoluğumu çocuğumu çağırdım. Eşim zaten panik atak. Kendisi bağırdı ve deprem olduğunu söyledi. Hepimiz hemen aşağı indik. Bina normalde 16 dairedir. 8’i dolu geri kalanı boştur. Depremden bu yana onlar gelmedi hiç. Binamız az hasarlıydı. O zaman gelip söylediler. Bazıları maddi durumu olmadığı için bu evden çıkmıyorlar. İnsanlarımız çok mağdur. Hepimiz mağduruz, benim 4 tane çocuğum var. Herkes sesi duydu ve hissetti’’ dedi.