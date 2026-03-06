Menü Kapat
12°
Diyarbakır'da korku dolu gece: Kolonlar çatırdadı, bina tahliye edildi

Diyarbakır'da 8 katlı bir binanın taşıyıcı kolonlarından gece saatlerinde ses geldi. Binanın aşağıya doğru çöktüğünü fark eden apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Bölgeye gelen ekipler binayı tahliye etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Mevlana Halit Mahallesi, 365. Sokak'ta bulunan Murat 1 Apartmanı'nda korku dolu anlar yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Diyarbakır'da korku dolu gece: Kolonlar çatırdadı, bina tahliye edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmandan gelen sesler ve sallanma üzerine bina sakinleri tahliye edildi.
Bağlar ilçesi, Mevlana Halit Mahallesi, 365. Sokak'ta bulunan Murat 1 Apartmanı'nda taşıyıcı kolonlardan ses geldiği ve binanın sallandığı belirtildi.
Bina sakinleri evlerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yetkililer, ilk incelemenin ardından bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiğini bildirdi.
Belediye ekiplerinin yarın detaylı inceleme yapacağı ve vatandaşların misafir edileceği ifade edildi.
Bina sakinlerinden Fuat Tayfur, binanın az hasarlı olduğunu ve bazı dairelerin boş olduğunu belirtti.
KOLONLARDAN GELEN SES PANİĞE YOL AÇTI

Bina sakinleri taşıyıcı kolonlardan ses geldiğini ve binanın sallandığını belirterek evlerinden çıktı. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye tedbir amacıyla AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da korku dolu gece: Kolonlar çatırdadı, bina tahliye edildi

BİNA SAKİNLERİNE UYARI: EVE DÖNMEYİN

Yetkililer, yapılan ilk incelemenin ardından bina sakinlerine evlerine dönmemeleri gerektiğini bildirirken, belediye ekiplerinin yarın detaylı inceleme yapacağını ve vatandaşların misafir edileceğini ifade etti.

Diyarbakır'da korku dolu gece: Kolonlar çatırdadı, bina tahliye edildi

"BİNA DEPREMDEN BU YANA HASARLIYDI"

Bina sakinlerinden Fuat Tayfur, ‘’Biz evdeydik ses geldi. Bina aşağı doğru hareket etti. Ben de çoluğumu çocuğumu çağırdım. Eşim zaten panik atak. Kendisi bağırdı ve olduğunu söyledi. Hepimiz hemen aşağı indik. Bina normalde 16 dairedir. 8’i dolu geri kalanı boştur. Depremden bu yana onlar gelmedi hiç. Binamız az hasarlıydı. O zaman gelip söylediler. Bazıları maddi durumu olmadığı için bu evden çıkmıyorlar. İnsanlarımız çok mağdur. Hepimiz mağduruz, benim 4 tane çocuğum var. Herkes sesi duydu ve hissetti’’ dedi.

Diyarbakır'da korku dolu gece: Kolonlar çatırdadı, bina tahliye edildi
