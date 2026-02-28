Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 1 jandarma yaralı, 2 şüpheli gözaltında

Kategoriler
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Uyuşturucu satıcıları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon sırasında bir jandarmanın yaralandığını, 2 şüphelinin yakalandığını, bir şüphelinin ise arandığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta; uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27 Şubat'ta temas gerçekleştirilmiştir.
Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B. B. kolundan yaralanmıştır.
Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında 'Görevli Memura Mukavemet', '6136 sayılı Kanuna Muhalefet' ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır.
Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum."