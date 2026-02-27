Elindeki torbayla yakalandı, üzerinden 5 bin 138 adet uyuşturucu çıktı

Kategoriler
İzmir'in Bayraklı ilçesinde elindeki torbada toplam 5 bin 138 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçe genelinde şüpheli şahıslara yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Ö.A. isimli şahsı durdurdu. Şahsın elindeki torbada yapılan kontrolde, 100 kutu içerisinde toplam 5 bin 138 adet uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan Ö.A. hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yasal işlem başlatıldı.