Afyonkarahisar'da bir garip olay! Her yerde aranıyordu, bulunduğu yer ailesini şoke etti

Çakırözü köyündeki evinden ayrılan 75 yaşındaki Yılmaz Ünal adeta sırra kadem bastı. Ünal'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaşlı adamın bulunması için çalışma başlattı.

TEDAVİ İÇİN HASTANEYE YATMIŞ

Arama çalışmaları devam ederken, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şahsın dün tedavi için Şuhut Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi'ne yattığı ortaya çıktı. Ailesinin durumdan neden haberdar olmadığı ise belirsizliğini koruyor.