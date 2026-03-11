MHP'li Ramazan Kaşlı Bahçeli'nin talimatıyla disipline gönderildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP'li Ramazan Kaşlı'nın, disiplin kuruluna ihraç istemiyle sevk edildiğini duyurdu.

BAHÇELİ'NİN TALİMATIYLA İHRAÇ EDİLECEK

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."