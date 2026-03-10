İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hem Türkiye hem de dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin ana gündeminde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları vardı. ABD ve İsrail'e tepki gösteren Bahçeli, İran'dan Türkiye'ye fırlatılan füzelerle ilgili de net bir uyarıda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları:

"Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle Milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11'nci gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.

"İRAN'DA SİVİL HALK BOMBALARI HEDEFİNDE"

İran'da sivil halk bombaların hedefinde. 175 çocuğun öldürülmesi katliamdır. Hukuksuzluk doruk noktada. İran'da ve Gazze'de öldürülen çocuklar penguen olsa küresel yas mı ilan edilecekti.

"KÜRTLER PARALI ASKERLİK YAPMAZ YAPMAMALIDIR"

Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez.

İRAN FÜZELERİNİN İMHA EDİLMESİ

Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. İran'ın yaptığı özür açıklaması tarihi kıymette. Biz komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz ancak Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, canı isteyenin de füze atabilecek bir ülke olmadığını dile getiriyoruz. Provokasyonlara karşı komşu ülkelerin hassasiyet göstermesi her ülkenin çıkarınadır. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu ve yönünü kaybetmiş bir füze görmek istemiyoruz. Yaygın fitneleri elimizin tersiyle itiyoruz.

"HAKSIZLIK YAPAN KİM VARSA SONUNA KADAR KARŞISINDAYIZ"

Biz hem sınır güvenliğimizi hem de hava savunma güvenliğimizi korumakla mükellefiz. Türkiye'nin İran'da sınır uzunluğu 530 kilometredir. Biz iki dost ülkeyiz, komşu bir ülkeye yapılan her saldırıya tepkimiz vardır. Haksızlık yapan kim varsa sonuna kadar karşısındayız.

CHP LİDERİNE TEPKİ

CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içerisindedir. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır. Onlar hala balıklarla meşguller. (İmamoğlu suç örgütü davası) Dün aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluk davasında her çirkeflik yaşanmış hukuk güvenliğine de darbe vurulmuştur. Karar verilmeli dava gündemden çıkmalıdır"