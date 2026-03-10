Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Politika
 Baran Aksoy

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, savaşın 11. gününde bilançonun gittikçe ağırlaştığını söyledi. ABD ve İsrail'e saldırıları üzerinden tepki gösteren Bahçeli, "İran'da sivil halk bombaların hedefinde. 175 çocuğun öldürülmesi katliamdır. Hukuksuzluk doruk noktada" dedi. Türkiye hava sahasında imha edilen füzelerle de ilgili konuşan Bahçeli, "Biz komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz ancak Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, canı isteyenin de füze atabilecek bir ülke olmadığını dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
10:29
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
11:25

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda hem Türkiye hem de dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin ana gündeminde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları vardı. ABD ve İsrail'e tepki gösteren Bahçeli, İran'dan Türkiye'ye fırlatılan füzelerle ilgili de net bir uyarıda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

Bahçeli, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınarken, Kürtlerin paralı askerlik yapmaması gerektiğini vurguladı ve İran füzelerinin Türkiye hava sahasına girmesine tepki gösterdi.
ABD - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik saldırıları sonucu şiddet ve yıkım yaşanırken, sivil halkın ve çocukların hedef alındığı belirtildi.
Kürtlerin paralı askerlik yapmaması ve tetikçi olarak gösterilmemesi gerektiği ifade edildi.
İran'dan Türkiye'ye yönelik füze atılmasının provokasyon olduğu ve bir daha yaşanmaması gerektiği vurgulandı.
Türkiye'nin sınır ve hava savunma güvenliğini korumakla mükellef olduğu ve haksızlık yapan kim varsa karşısında durulacağı belirtildi.
CHP yönetiminin 5. kol faaliyeti içerisinde olduğu ve mahalle yanarken fırsatçılık yaptığı iddia edildi.
Bahçeli'nin açıklamalarında satır başları:

"Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle Milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız.

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD - İsrail koalisyonunun İran'a yönelik başlattığı kirli savaşın 11'nci gününde bilanço gittikçe ağırlaşmakta şiddet ve yıkım açıkça kaydedilmektedir. Aynı zamanda 11 gündür psikolojik harbin dijital harbin elektronik harbin ve propaganda harbinin eşine ve benzerine çok az rastlanacak örnekleri de kademe kademe kaydedilmektedir.

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

"İRAN'DA SİVİL HALK BOMBALARI HEDEFİNDE"

İran'da sivil halk bombaların hedefinde. 175 çocuğun öldürülmesi katliamdır. Hukuksuzluk doruk noktada. İran'da ve Gazze'de öldürülen çocuklar penguen olsa küresel yas mı ilan edilecekti.

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

"KÜRTLER PARALI ASKERLİK YAPMAZ YAPMAMALIDIR"

Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürtler tetikçi değildir. Onun bunun projelerinde piyango olarak gösterilemez.

İRAN FÜZELERİNİN İMHA EDİLMESİ

Türkiye üzerinde kumar oynanacak bir ülke değildir. İran'ın yaptığı özür açıklaması tarihi kıymette. Biz komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz ancak Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, canı isteyenin de füze atabilecek bir ülke olmadığını dile getiriyoruz. Provokasyonlara karşı komşu ülkelerin hassasiyet göstermesi her ülkenin çıkarınadır. Bir daha hava sahamızda veya Azerbaycan hava sahasında yolunu ve yönünü kaybetmiş bir füze görmek istemiyoruz. Yaygın fitneleri elimizin tersiyle itiyoruz.

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

"HAKSIZLIK YAPAN KİM VARSA SONUNA KADAR KARŞISINDAYIZ"

Biz hem sınır güvenliğimizi hem de hava savunma güvenliğimizi korumakla mükellefiz. Türkiye'nin İran'da sınır uzunluğu 530 kilometredir. Biz iki dost ülkeyiz, komşu bir ülkeye yapılan her saldırıya tepkimiz vardır. Haksızlık yapan kim varsa sonuna kadar karşısındayız.

İran'dan fırlatılan füzelerle ilgili Devlet Bahçeli'den net uyarı: Bir daha görmek istemiyoruz

CHP LİDERİNE TEPKİ

CHP yönetimi 5. kol faaliyeti içerisindedir. Mahalle yanarken fırsatçılık yapmaktadır. Onlar hala balıklarla meşguller. (İmamoğlu suç örgütü davası) Dün aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı asrın yolsuzluk davasında her çirkeflik yaşanmış hukuk güvenliğine de darbe vurulmuştur. Karar verilmeli dava gündemden çıkmalıdır"

