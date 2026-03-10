Bakan Çiftçi'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kategoriler
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum."
https://x.com/mustafaciftcitr/status/2031317294748729588
Öte yandan Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına gösterdi. Bahçeli, savaşın 11. gününde bilançonun gittikçe ağırlaştığını söyledi. ABD ve İsrail'e saldırıları üzerinden tepki gösteren Bahçeli, "İran'da sivil halk bombaların hedefinde. 175 çocuğun öldürülmesi katliamdır. Hukuksuzluk doruk noktada" dedi. Türkiye hava sahasında imha edilen füzelerle de ilgili konuşan Bahçeli, "Biz komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz ancak Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, canı isteyenin de füze atabilecek bir ülke olmadığını dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.