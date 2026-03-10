İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Çiftçi'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ederek İçişleri Bakanlığı görevi dolayısıyla teşekkürlerini iletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bakan Çiftçi, Bahçeli'ye nazik kabulleri ve hayırlı olsun dilekleri için şükranlarını sundu. Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi. Bahçeli, İran'da sivil halkın bombaların hedefinde olduğunu ve 175 çocuğun öldürülmesinin katliam olduğunu belirtti. Türkiye hava sahasında imha edilen füzelerle ilgili olarak Bahçeli, Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını söyledi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bakan Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum."

https://x.com/mustafaciftcitr/status/2031317294748729588

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına gösterdi. Bahçeli, savaşın 11. gününde bilançonun gittikçe ağırlaştığını söyledi. ABD ve İsrail'e saldırıları üzerinden tepki gösteren Bahçeli, "İran'da sivil halk bombaların hedefinde. 175 çocuğun öldürülmesi katliamdır. Hukuksuzluk doruk noktada" dedi. Türkiye hava sahasında imha edilen füzelerle de ilgili konuşan Bahçeli, "Biz komşuluk hukukumuzu korumak istiyoruz ancak Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, canı isteyenin de füze atabilecek bir ülke olmadığını dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.