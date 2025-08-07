Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar

ABD’de Demokrasileri Savunma Vakfı’na bağlı Siber ve Teknoloji İnovasyon Merkezi’nin kıdemli direktörü Tümamiral (emekli) Mark Montgomery, Türkiye’nin F-35 savaş uçakları programına geri dönmesi için ağır şartlar öne sürdü.

Türkiye-ABD ilişkileri, özellikle Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte olumlu bir zeminde ilerliyor. Bu süreç F35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunu da yeniden gündeme getirmişken, ABD'de bulunan yerleşik lobilerden çatlak sesler gelmeye başladı.

Demokrasileri Savunma Vakfına bağlı Siber ve Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin kıdemli direktörü olan emekli Tümamiral Mark Montgomery, Türkiye’nin F35 programına geri dönüşünü ve Gazzelilere yönelik duruşu hakkında tartışma başlatan ifadeler kullanarak, Türkiye'ye şartlar sundu.

(Emekli Tümamiral Mark Montgomery)

"S400'LERİ İMHA EDİN, HAMAS'A DESTEĞİ KESİN!"

Emekli Tümamiral Montgomery, Türkiye'nin yeniden F35 programına katılması yönündeki çalışmalara şu ifadelerle karşı gelerek sözde şartlarını sundu;

'Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füze sistemini imha edene veya iade edene kadar ve ayrıca, Amerikalıları hedef alan ve öldüren vahşi bir terör örgütü olan Hamas'a verdiği desteği kamuoyu önünde reddedip, tamamen durdurana kadar ABD'nin F-35 satışlarına erişim sağlamamalıdır.

Türkiye bir NATO üyesi olabilir, ancak onlarca yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ne saygılı davranmadı' ifadelerini kullandı. ABD’ye yönelik hiçbir saldırısı olmayan Hamas’ı, Türkiye'ye karşı şart koşması ilginç karşılanan ABD'li general İsrail yanlısı tutumuyla biliniyor.