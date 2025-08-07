Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Savunma Teknolojileri
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar

Türkiye'nin son dönemde ABD ile sıcak temasları, F35 programına yeniden döneceğini de gündeme getirdi. Ancak ABD'li emekli Tümamiral Mark Montgomery'in Türkiye hakkında kullandığı ifadeler ve F35 için ortaya attığı şartlar yeni bir tartışma konusu başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 16:28

’de Demokrasileri Savunma Vakfı’na bağlı Siber ve Teknoloji İnovasyon Merkezi’nin kıdemli direktörü Tümamiral (emekli) Mark Montgomery, ’nin savaş uçakları programına geri dönmesi için ağır şartlar öne sürdü.

Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar

Türkiye-ABD ilişkileri, özellikle Donald Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte olumlu bir zeminde ilerliyor. Bu süreç F35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunu da yeniden gündeme getirmişken, ABD'de bulunan yerleşik lobilerden çatlak sesler gelmeye başladı.

Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar

Demokrasileri Savunma Vakfına bağlı Siber ve Teknoloji İnovasyon Merkezi'nin kıdemli direktörü olan emekli Tümamiral Mark Montgomery, Türkiye’nin F35 programına geri dönüşünü ve Gazzelilere yönelik duruşu hakkında tartışma başlatan ifadeler kullanarak, Türkiye'ye şartlar sundu.

(Emekli Tümamiral Mark Montgomery)

Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar

"S400'LERİ İMHA EDİN, HAMAS'A DESTEĞİ KESİN!"

Emekli Tümamiral Montgomery, Türkiye'nin yeniden F35 programına katılması yönündeki çalışmalara şu ifadelerle karşı gelerek sözde şartlarını sundu;

'Türkiye, Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma füze sistemini imha edene veya iade edene kadar ve ayrıca, Amerikalıları hedef alan ve öldüren vahşi bir terör örgütü olan 'a verdiği desteği kamuoyu önünde reddedip, tamamen durdurana kadar ABD'nin F-35 satışlarına erişim sağlamamalıdır.

Türkiye F35 programına alınacak mı? ABD'li Amiralden skandal şartlar

Türkiye bir üyesi olabilir, ancak onlarca yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ne saygılı davranmadı' ifadelerini kullandı. ABD’ye yönelik hiçbir saldırısı olmayan Hamas’ı, Türkiye'ye karşı şart koşması ilginç karşılanan ABD'li general İsrail yanlısı tutumuyla biliniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu
Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar
ETİKETLER
#Dünya
#türkiye
#hamas
#f-35
#nato
#Abd
#S-400 Hava Savunma Sistemi
#Savunma Teknolojileri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.