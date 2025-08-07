Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar

El Cezire, Türkiye’nin ABD'nin F-35 programından çıkardığı Türkiye'nin Eurofighter Typhoon satın alımını “sıradan bir silah anlaşması değil, Avrupa güvenlik mimarisinde yeni bir dönemin işareti” olarak değerlendirdi. Haberde Türkiye'nin KAAN projesiyle birlikte ortaya koyduğu stratejik hamleler tek tek analiz edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 11:58

’nin, yıllar süren müzakerelerin ardından ve ile Typhoon savaş uçakları için yaptığı anlaşma, Arap medyasının da gündeminde. Katar merkezli El Cezire, kapsamlı analizinde bu adımı, yalnızca bir askeri satın alma olarak değil; Avrupa’nın güvenlik haritasında Türkiye’nin yeniden merkez sahneye çıkışının güçlü bir işareti olarak yorumladı. İşte o haberden öne çıkan satır başları:

Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar

SOĞUK SAVAŞ’TAN EUROFIGHTER'A: DİNAMİKLER NASIL DEĞİŞTİ?

"1952’de ’ya katılarak Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez bir müttefik haline gelen Türkiye, geçen on yıllarda Batı ile çeşitli gerilimler yaşadı. Özellikle 2019’da Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri sonrası F-35 programından çıkarılması, Türkiye’nin hava gücünde yeni bir yönelimi zorunlu kıldı.

Eurofighter hamlesi, tam da bu boşluğu doldurmak üzere atılmış stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Uçağın NATO standartlarına tam uyumu, gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleri, uzun menzilli angajman kabiliyeti gibi özellikleri sayesinde, Türkiye'nin F-16 filosunu geçici ama güçlü bir şekilde takviye etmesi bekleniyor.

Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar

ALMANYA NEDEN GERİ ADIM ATTI?

Yıllardır Ankara’ya Typhoon satışına direnen Almanya, özellikle insan hakları ve Yunanistan ile yaşanan gerilimleri gerekçe göstermişti. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, ABD'nin Avrupa güvenliğinden çekilme olasılığı ve Türkiye-Yunanistan arasında son yıllarda yaşanan yumuşama, Berlin'in pozisyonunu değiştirdi. Türkiye'de 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Yunanistan’ın Türkiye’ye yaptığı yardımlar ve ardından gerçekleşen Erdoğan-Miçotakis zirvesi, Almanya’nın kaygılarını büyük ölçüde giderdi. Bu iklimde gerçekleşen anlaşma, sadece silah alımı değil; Ankara’nın Avrupa güvenliğinde yeniden kilit oyuncu haline gelmesinin bir sonucu olarak yorumlandı."

Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KAAN anlaşması Türkiye'nin savunma sanayii gücünü zirveye taşıyor
KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

EUROFIGHTER VE KAAN ARASINDAKİ BAĞ

Diğer yandan El Cezire’nin dikkat çektiği en önemli unsur ise Eurofighter Typhoon’ların Türkiye için “nihai çözüm” değil, yerli beşinci nesil savaş uçağı KAAN’a geçişte bir “köprü platform” olması. Uçakların sadece hava kuvvetlerinde güç açığını kapatmakla kalmayacağı, aynı zamanda Türk pilot ve teknisyenlerine gelişmiş batı teknolojilerine dair önemli birikimler kazandıracağı belirtilirken bu bilgi transferinin, KAAN'ın operasyonel hale gelmesine giden süreçte ciddi bir katkı sağlayacağı da vurugulandı.

Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar

ANKARA’NIN YÜKSELİŞİNİ HAZIRLAYAN ÜÇ DÖNÜŞÜM

El Cezire, Türkiye'nin bu hamlesini mümkün kılan üç küresel dönüşüme dikkat çekti:

  1. Rusya tehdidi ve NATO’nun güney kanadına duyulan ihtiyaç: Orta Doğu’daki yangınlar ve Karadeniz’deki gerginlikler, Türkiye’nin konumunu yeniden stratejik hale getirdi.
  2. ABD’nin rol belirsizliği: Donald Trump’ın ikinci döneminde Avrupa’dan çekilme sinyalleri vermesi, kıtayı Türkiye gibi sahada hazır aktörlerle ittifaka itti.
  3. Almanya’daki liderlik değişimi: Şansölye Friedrich Merz’in göreve gelişiyle, önceki liderin Yunanistan odaklı çekinceleri yerini daha gerçekçi bir stratejiye bıraktı.

TÜRKİYE'NİN ARTAN DEĞERİ: GÜÇ, KONUM VE SANAYİ

Habere göre Türkiye, sahip olduğu 425 bin aktif askerle NATO’nun ABD'den sonraki en büyük gücüne sahip. Aynı zamanda İzmir’deki Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM) ve İncirlik-Konya gibi kilit üslerle, Avrupa savunma altyapısının ayrılmaz bir parçası.

Jeopolitik açıdan ise Türkiye, Karadeniz’in geçiş kapısı olarak Rusya ile Avrupa arasında bir denge unsuru görevini üstleniyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aktif biçimde kullanarak Rus donanmasının hareket alanını sınırlayan Ankara, enerji ve deniz güvenliği açısından da kritik bir oyuncu konumunda.

Ankara'nın Eurofighter hamlesi Arap basınında! F-35 çıkmazını aşan stratejiyi ve KAAN gerçeğini yazdılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
KAAN anlaşması Türkiye'nin savunma sanayii gücünü zirveye taşıyor
KAAN savaş uçağı F35'e rakip oluyor! ABD'den çok çarpıcı Türkiye yorumu

SAVUNMA SANAYİİNDE AVRUPA’YA AÇILAN TÜRKİYE

Haberde son olarak Türkiye’nin son yıllarda attığı savunma sanayii adımlarına da değinildi. Bayraktar TB2 başta olmak üzere birçok platformun sahada kanıtladığı başarısının, Avrupa’nın da dikkatini çektiği belirtilen haberde Polonya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye'den ya doğrudan alım yaptığı ya da teknoloji iş birliklerine yöneldiği belitildi.

Habere göre en dikkat çeken gelişme ise 2025’te Baykar ile İtalyan Leonardo firması arasında kurulan ortak insansız hava aracı üretim şirketi oldu. "Bu adım, Türk savunma sanayiinin Avrupa sistemlerine entegre edilebilirliğini somut biçimde ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.b

ETİKETLER
#türkiye
#Almanya
#İngiltere
#savunma sanayi
#nato
#eurofighter
#Savaş Uçakları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.